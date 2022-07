गड्ढे में गिरे बच्चे को देख बेहोश हो गई मां, बाहर निकलते ही आ गया मम्मी हथिनी को होश

सोशल मीडिया (Social Media) पर कई तरह के वीडियोज शेयर किये जाते हैं. ये वीडियोज अलग-अलग कारणों से वायरल होते हैं. कोई फनी होता है तो कुछ इमोशनल वीडियोज होते हैं. कई वीडियोज लोगों को बेहद भावुक कर देते हैं. ऐसा ही एक इमोशनल वीडियो (Imotional Video) सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. इसमें एक हथिनी ने जैसे ही अपने बच्चे को गड्ढे में गिरते हो गई. इधर मां बेहोश है तो उधर बच्चा गड्ढे से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहा है. इसका वीडियो रुला देने वाला है.

सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर शेयर इस वीडियो को अभी तक लाखों लोग देख चुके हैं. इस वीडियो में एक हथिनी गड्ढे के बाहर बेहोश नजर आई. उसे जगाने की कई लोग मिलकर कोशिश करते दिखे. लेकिन नाकमयाब हो गए. इसके बाद गड्ढे में गिरे बच्चे को दिखाया गया. बच्चा मिट्टी के गीला होने की वजह से बाहर नहीं निकल पाया. वो बार-बार स्लिप कर रहा था. रेस्क्यू टीम दोनों की हालत देख परेशान हो गई थी.उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि दोनों की जान कैसे बचाई जाए?

गड्ढे के बाहर बेहोश थी मां

वायरल वीडियो देख कर अंदाजा लगाया जा रहा है कि बारिश में मिट्टी के स्लिपरी होने की वजह से बच्चा डगमगा कर गड्ढे में गिर गया होगा. उसकी मां ने जैसे ही अपने बच्चे को अंदर गिरते देखा, वैसे ही बेहोश हो गई. उसे ऐसा लगा कि उसने अपने बच्चे को खो दिया. अपने बच्चे को खोने की बात सोचकर हथिनी वहीं गड्ढे के बाहर बेहोश हो गई. कई लोगों ने मिलकर उसे उठाने की कोशिश की लेकिन नाकामयाब हो गए. हथिनी को उठाने में तीन लोग लगे हुए नजर आए.

Heroes without capes. What a dramatic rescue of elephant mother and calf. Via WA. pic.twitter.com/PfOuXFF71x

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) July 15, 2022