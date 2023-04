बच्चे को क्या खिलाएं-क्या नहीं खिलाएं, यही सोच-सोच कर माताएं हमेशा परेशान रहती हैं. क्‍योंकि यह उम्र उसके शारीरिक विकास के साथ मानस‍िक विकास के लिए बेहद जरूरी है. ऐसे में उन्‍हें जितना पोषणयुक्‍त खाना मिले, उतना अच्‍छा. जितना प्रोटीन दे सकें, फैट दे सकें, उतना बेहतर. लेकिन एक मां ने प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए अजीबोगरीब तरीका अपनाया. वह अपने 2 साल के बच्‍चे को कीड़ा खिला रही है. दावा है कि इसमें खूब प्रोटीन होता है और अन्‍य सप्‍लीमेंट की कमी को भी पूरा करता है.

कनाडा के टोरंटो शहर में रहने वाली वीनस कलामी खुद भी फूड ब्‍लॉगर हैं. उन्‍होंने कहा, मैनें अब तक जिन देशों की यात्रा की है वहां कुछ न कुछ नया ट्राई करने की कोशिश की है. तली हुई टारेंटयुला टांगों से लेकर बिच्छू तक सब कुछ चखा है. मैंने थाईलैंड और वियतनाम जैसे देशों की यात्रा के दौरान झींगुर और चींटियों का भी आनंद लिया है. मुझे यह काफी पसंद आया था. मैं चाहता हूं कि यह हमारे रूटीन के भोजन में भी शामिल होना चाह‍िए. कुछ दिनों पहले मैं जब वापस आया तो अपने 2 साल के बच्‍चे को भी यह खिलाने का फैसला किया.केवल 2 बड़ा चम्मच झींगुर पाउडर एक बच्चे की दैनिक प्रोटीन की जरूरत का 100% प्रदान करता है. इससे आयरन की कमी पूरी होती है और बच्‍चे को कभी एनीम‍िया भी नहीं होगा. पाचन तंत्र भी बेहतर होगा.

