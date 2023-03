अपने ही जुड़वां बच्चों में कनफ्यूज़ हुई मां, पुलिस की भी मदद ली, फिर भी नहीं पहचान पाई !

Mother Can’t Tell Her Twins Apart: कहते हैं मां और उसके बच्चों का रिश्ता एक-दूसरे से तब से ही जुड़ जाता है, जब वे पेट के अंदर होते हैं. मां को उनसे जुड़ी हर बात बिना कहे ही समझ में आ जाती है और उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उनका बच्चा कैसा दिखता है, वे तो सिर्फ छूने भर से अपने बच्चे को पहचान लेती हैं. हालांकि अर्जेंटीना में रहने वाली एक मां के साथ अलग ही वाक्या हुआ, जब वो अपने ही जुड़वां बच्चों में ऐसी कनफ्यूज़ हुई कि उन्हें अलग-अलग पहचान ही नहीं पाई.

ये कहानी है कि सोफिया रोड्रिगुएज़ की, जिन्होंने खुद ट्विटर पर अपने साथ हुई अजीबोगरीब घटना के बारे में बताया. मां ने कहा कि वो अपने दोनों बच्चों को अलग-अलग पहचान नहीं पा रही है और कनफ्यूज़ है. दोनों एक जैसे ही दिखते हैं और उन्हें अलग करने का कोई खास निशान नहीं है. ऐसे में अब वो ये समझ ही नहीं पा रही है कि दोनों में से कौन का बच्चा कौन है?

अपने ही बच्चे भूल गई मां

मां ने बताया कि उसे अपने दोनों बच्चे समझ ही नहीं आ रहे हैं. ऐसे में उसने एक तरीका निकाला और बच्चों को पहचानने के लिए घर से पुलिस स्टेशन लेकर पहुंच गई. यहां पर दोनों बच्चों के फिंगरप्रिंट्स लिए गए, ताकि उनकी पहचान हो सके. हालांकि ये तरीका भी काम नहीं आया क्योंकि पुलिस के डेटाबेस में इन बच्चों के फिंगरप्रिंट्स थे ही नहीं. मां का कहना है कि उन्होंने बच्चों के फिंगरप्रिंट्स लिए थे, लेकिन वो सिस्टम में दिख ही नहीं रहे थे. बच्चे भी काफी छोटे हैं, ऐसे में वे भी फोटो के ज़रिये भी पहचान में नहीं आ रहे हैं.

एक ही बच्चे को लग गया 2 बार टीका

मां का कहना है कि उनका कनफ्यूज़न तब सामने आया, जब उन्हें लगा कि एक ही बच्चे को दो बार वैक्सीन लग गई है. वहीं एक से दिखने की वजह से उनका मेडिकल रिकॉर्ड रखना भी मुश्किल हो रहा है. अब चूंकि उन्हें पहचान ही नहीं हो रही है कि कौन सा बच्चा कौन है, तो वे उनका नाम भी नहीं रख रहे हैं. इस पोस्ट पर बहुत से लोगों ने अपनी कहानियां बताईं और कहा कि उनके यहां जुड़वां बच्चों को पहचानने की कौन सी तकनीक अपनाई जाती है.

