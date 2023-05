बेटी के दोस्त पर लट्टू हो गई मां, सगाई के बाद बताया - 'अब बेस्ट फ्रेंड बनने वाला है सौतेला बाप!'

Mother Has Affair with Daughter’s Best Friend: कहते हैं दिल के रिश्तों का कोई भरोसा नहीं होता है. कब कहां जुड़ जाएं. यही वजह है कि कभी किसी युवा लड़की को बुजुर्ग से प्यार हो जाता है तो कभी किसी अधेड़ उम्र की महिला का दिल किसी नौजवान के लिए धड़कने लगता है. कुछ ऐसा ही हुआ एक लड़की के साथ, जिसकी मां उसके ही दोस्त पर लट्टू हो गई.

मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक लड़की ने खुद ऑनलाइन शेयरिंग प्लेटफॉर्म रेडिट पर ये कहानी बताई है कि उसका दोस्त उसका ही सौतेला बाप बनने वाला है. उसकी मां ने कोविड लॉकडाउन के दौरान उसके सबसे अच्छे दोस्त से अपना रिश्ता आगे बढ़ाया और उसे उन दोनों के अफेयर की कानोंकान खबर तक नहीं हुई.

बेटी के दोस्त से हुआ मां का अफेयर

लड़की ने अपनी पोस्ट में बताया है कि उसकी मुलाकात अपने बेस्ट फ्रेंड से कॉलेज में 5 साल पहले हुई थी. उनकी दोस्ती तब से कभी भी नहीं टूटी. कोविड लॉकडाउन के दौरान जब उसका घर छूटने वाला था, तब लड़की की मां ने उसे घर के एक खाली पड़े कमरे में शिफ्ट होने के लिए कहा और वो झट से मान भी गया. वो घर में काफी अच्छी तरह रह रहा था और वे एक साथ खूब वक्त बिताते थे. इसी बीच उसकी मां का लड़के से अफेयर हो गया, जिसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था.

अब बेस्ट फ्रेंड बनेगा सौतेला बाप

21 साल की लड़की ने बताया कि उसकी 43 साल की मां 10 साल अकेले रहने के बाद अब रिलेशनशिप में जाना चाहती थी लेकिन उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो उसके दोस्त के साथ होगा. जब मां और दोस्त ने बाहर डिनर के दौरान उसे इस बारे में बताया और मां ने इंगेजमेंट रिंग दिखाई, तब लड़की के होश उड़ गए. उसे ये इतना बुरा लगा कि वो घर छोड़कर भी चली गई. हालांकि लड़की का कहना है कि उसे मां के लिए बुरा नहीं लग रहा लेकिन ये जिस तरह हुआ, वो उसे हर्ट कर रहा है.

