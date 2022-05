चमत्कार ! मां ने एक ही बच्चे को 2 बार दिया जन्म, खुद बताई कहानी ...

Woman Gives Birth to Baby Boy Twice : मां के लिए बच्चे का जन्म बड़ी खुशी का पल होता है लेकिन इससे आगे-पीछे का वक्त भी कम मुश्किल नहीं होता. कुछ प्रेगनेंसीज़ में इतनी कॉम्प्लीकेशन (Complicated Pregnancy) होती हैं कि मां को काफी कुछ सहना पड़ता है. कुछ ऐसा ही हुआ जैडेन ऐश्लिया ( Jaiden Ashlea) नाम की मां के साथ, जिसके अपने बेटे को 9 महीने की प्रेगनेंसी में एक नहीं 2-2 बार जन्म देने का दर्द सहा.

TikTok पर उन्होंने अपनी इस अजीबोगरीब कहानी (Unusual Double Birth of Child) को लोगों के साथ साझा किया. उन्होंने बताया कि गर्भ में रहने के दौरान उनके बेटे को कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी, डॉक्टर जिसके ठीक होने में तमाम अड़चनें बता रहे थे. कुछ डॉक्टर्स ने तो बच्चे के ब्रेन डेड पैदा होने की भी बात कह दी थी. मां होने की वजह से ऐश्लिया बेटे को यूं ही नहीं छोड़ सकती थीं, तो उन्होंने अपनी जान दांव पर लगाकर बच्चे को 11 हफ्तों के अंदर 2 बार बच्चे (Baby Born Twice) को जन्म दिया.

आखिर क्यों 2 बार हुआ बच्चे का जन्म ?

द सन की रिपोर्ट के मुताबिक मां ने टिकटॉक पर बताया कि महिला ने बच्चे को पेट से बाहर निकालकर एक बार फिर उसे 11 महीने के लिए गर्भ में रखा. दरअसल बच्चे को 19 हफ्ते की प्रेगनेंसी के बाद स्पाइना बिफिडा नाम का डिसऑर्डर निकला था. पहले तो डॉक्टरों को कोई उम्मीद नहीं थी और वे बच्चे के ब्रेन डेड होने की आशंका जता रहे थे. बाद में कुछ और डॉक्टरों से सलाह लेने के बाद ये तरीका पता चला. डॉक्टरों ने सिजेरियन सेक्शन से बच्चे को बाहर निकाला और अपने मुताबिक बच्चे की पीठ की दिक्कत फिक्स करने के बाद उसे गर्भ में वापस डाला. मतलब ऐश्लिया बच्चे को जन्म देने के बाद फिर प्रेगनेंट हो गईं.

11 हफ्ते बार दोबारा पैदा हुआ बच्चा

वीडियो में महिला ने बताया प्रेगनेंसी के दौरान पेट में दर्द होना आम बात है लेकिन सर्जरी के बाद अगले 2 हफ्ते तक वो कनाडा के ऑरलैंडो में ही रहीं. डॉक्टर्स ने बच्चे को गर्भ में डालते वक्त फिर से सैलाइन से बच्चे के आसपास का एरिया भरा, ताकि ये एम्नियॉटिक फ्लुइड बन सके. 11 हफ्ते बाद बच्चे को फिर से ऑपरेट करके बाहर निकाला गया. इससे पहले भी एक बार मिसौरी में एक महिला के 19 हफ्ते के बच्चे की स्वास्थ्य संबंधी समस्या ठीक करने के लिए उसे निकाला गया और फिर ऑपरेशन के बाद मां की कोख में रख दिया गया.

