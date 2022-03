मां ने 6 साल के बेटे के लिए नहीं बनाए हैं नियम-कानून, जब मर्जी आए सोता-जागता है !

छोटे बच्चों के लेकर माता-पिता (Parenting Skills) कुछ ज्यादा ही सजग रहते हैं. उनके खान-पान, पढ़ाई-लिखाई से लेकर उनकी नींद का भी ख्याल उन्हें ही रखना होता है. हालांकि कुछ माता-पिता (Good Parenting Tips) की सोच इससे अलग होती है और वे बच्चों पर ज्यादा नियम-कानून (No Rules-Regulation for Kids) नहीं लगाते. एक ऐसी ही मां ने बताया है कि वो अपने 6 साल के बेटे के सोने-जागने का कोई रूटीन (Routine for School Going Kids) बनाकर नहीं रखती.

आप सोचकर हैरान हो रहे होंगे कि इस तरह तो बच्चा कभी भी वक्त पर सोएगा नहीं और सुबह स्कूल के लिए जागेगा भी नहीं ! हेली एम्बोर्स (Hayley Ambrose) नाम की मां का कहना है कि वे खुद अपने बेटे को अपने आप सीखने देना चाहती है, इसलिए वो उसे गलतियां करने और सुधारने की ज़िम्मेदारी सिखा रही है. हेली का बेटा लेलैंड (Leyland) रात के 1 बजे तक जागता है और बिस्तर पर सोता भी नहीं है.

6 साल का बच्चा रात भर नहीं सोता !

हेली एम्बोर्स अपने 6 साल के बच्चे को ये नहीं बतातीं कि उसके सोने का क्या वक्त है, बल्कि वो खुद ही तय करता है कि उसे कब सोना है. कई बार तो वो रात 1-2 बजे तक जागता रहता है और बिस्तर के बजाय सोफे पर ही सो जाता है. 34 साल की हेली सिंगल मदर हैं और उनका कहना है कि वे सोने-जागने के मामले में कोई नियम नहीं लगातीं. The Sun की रिपोर्ट के मुताबिक 6 साल का बच्चा वीकेंड पर रात 1-2 बज् तक जागता रहता है और खुद ही सो जाता है. हेली बताती हैं कि नर्सरी में जाकर भी बच्चा सोता नहीं था और वहां के लोग उसकी नींद को लेकर शिकायत करते थे.

ये भी पढ़ें- पैदा होते ही ‘अकेलेपन’ का शिकार हुआ बच्चा, न हैं दोस्त, न स्कूल से कोई वास्ता !

पैरेंटिंग का अलग ही तरीका

हेली बताती हैं कि उन्हें कई लोगों ने बच्चे के सोने का वक्त रात 8 बजे तय करने के लिए कहा. उन्होंने इसकी कोशिश भी की, लेकिन उनका बेटा चीख उठता था कि उसे नींद नहीं आ रही है. ऐसे में उन्होंने उसे खुद ही सोने केलिए छोड़ दिया. अब वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक थककर सोता है. हेली का कहना है कि वे बच्चे को अपनी गलतियों से सीखने देना चाहती हैं. उनका बच्चा काफी आत्मनिर्भर हुआ है और वो हर वक्त अपने आस-पास किसी को नहीं चाहता है.

Tags: Parenting tips, Viral news, Weird news