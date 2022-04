20 साल के बेटे की मां है महिला, देखने में नहीं लगती 25 साल से एक भी दिन ज्यादा !

बच्चे का जन्म होने के बाद महिलाओं को खुद पर ध्यान देने की भी फुरसत नहीं रह जाती है, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं, जो बच्चों के साथ-साथ खुद को भी मेनटेन रखती हैं. ऐसी ही मां हैं ज़ाही (Zahee) नाम की फैशन ब्लॉगर (Fashion Blogger), जो दिखने में बामुश्किल 25 बरस (Woman Looks Younger than her age) की लगती हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ा बेटा ही 20 साल का है.

सुनकर आपको ज़रा हैरानी हो रही होगी, लेकिन उनकी तस्वीरें सब कुछ साफ कर देंगी. 37 साल की फैशन ब्लॉगर ज़ाही के कुल 3 बच्चे हैं, लेकिन इसका कोई असर उनकी फिटनेस पर नहीं पड़ा है. उन्हें एक नज़र देखने के बाद आप शायद उनके 20-22 साल की लड़की (mother of 3 looks not older than 25 ) समझ बैठें, लेकिन इतनी उम्र के उनके बच्चे हो चुके हैं. ज़ाही की इससे जुड़ी हुई एक वीडियो टिकटॉक पर खूब वायरल हो रही है.

17 साल की उम्र में पहला बच्चा

ज़ाही ने खुद सोशल मीडिया पर लोगों को अपनी उम्र के बारे में बताया है. उन्होंने कहा कि उनका पहला बच्चा ज़ायन 17 बरस की उम्र में पैदा हुआ है, जबकि दूसरे बच्चे तसनीम का जन्म 19 साल की उम्र में हो गया. हालाकि उनकी बेटी आयशा जब पैदा हुई, तो वे 28 साल की हो चुकी थीं. अगर आप सोच रहे हैं कि फिर ज़ाही की शादी कब हुई ? इसका जवाब ये है कि वे 16 साल की उम्र में भी शादी कर चुकी थीं. जल्दी-जल्दी बच्चों के जन्म के बाद ज़ाही ने अपने लुक्स पर ध्यान दिया और आज उन्हें देखकर सही उम्र का अंदाज़ा लगाना नामुमकिन है.

View this post on Instagram A post shared by ظهيرة Zaheera Mohammed (@zaheee22)

लोगों ने कहा – ये कैसे हुआ ?

ज़ाही के बनाए हुए वीडियो को अब तक 82 हज़ार बार देखा जा चुका है. एक यूज़र ने उनके लुक्स पर हैरानी जताते हुए लिखा – आप 20 साल से एक भी दिन ज्यादा नहीं लगतीं और इतनी खूबसूरत भी हैं. एक अन्य यूज़र ने लिखा- छोटी उम्र में बच्चा पैदा करने का फायदा. कुछ यूज़र्स ने तो ये भी कहा कि वो बार-बार अपने बच्चों की उम्र बताती हैं, ताकि लोग उन्हें युवा कहें. कुछ लोगों ने तो उन्हें लोगों की बात पर ध्यान न देकर खुश रहने की सलाह दे डाली. अब लोग कुछ भी कहें, ये तो मानना पड़ेगा कि ज़ाही को देखकर उनकी उम्र गेस कर पाना आसान नहीं है.

