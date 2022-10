एक साथ मां ने दिया 4 बच्चों को जन्म, सबकी शक्ल है एक जैसी, पहचानना तक हुआ मुश्किल

Mother of Quadruplets Confuse to Tell Them Apart: बच्चों को जन्म देना जितना कठिन है, उससे ज्यादा मुश्किल होता है उनका पालन-पोषण करना. खासतौर पर अगर बच्चे जुड़वां नहीं बल्कि 3-4 हों, तो ये काम और भी मुश्किल हो जाता है. औऐसे ही एक कपल को एक साथ चार-चार बच्चों की ज़िम्मेदारी मिल गई है. चूंकि बच्चों की शक्ल-सूरत एक जैसी ही है, ऐसे में दिक्कत ये हो रही है कि कई बार वे ये तक भूल जाते हैं कि किस बच्चे को फीड देना है और किसकी नैपी बदलनी है.

गैबी और पैट्रिक ने अपने चार बच्चों को जुलाई, 2022 में जन्म दिया और तब से उनकी ज़िंदगी रोलर कोस्टर की तरह हो गई है. सभी बच्चों की उम्र, शक्ल और कद-काठी एक जैसी होने की वजह से मां-बाप को भी उन्हें पहचानने में खासी दिक्कत हो रही है. ऐसे में मां ने अपने बच्चों को पहचानने के लिए अलग ही किस्म की ट्रिक निकाली हुई है.

4 बच्चों की शक्ल एक जैसी

40 साल की महिला गैबी ने जुलाई, 2022 में चार बच्चों को जन्म दिया, जिसमें से सभी लड़के थे. जब से बच्चे उनकी ज़िंदगी में आए, उनका जीवन दौड़-भाग में ही गुजर रहा है. वे दिखने में एक जैसे हैं, ऐसे में बच्चों को एक-दूसरे से अलग पहचान पाना ही मुश्किल है. बच्चों के जन्म के लिए भी गैबी को एक खास सर्जरी से गुजरना पड़ा था. एडम, बेनेट, कॉबी और डेन नाम के चारों बच्चों को पहचानने के लिए उन्हें एक खास किस्म की तरकीब निकालनी पड़ी, ताकि कम से कम छोटी-छोटी चीज़ों में गलती न हो.

पैर के नाखून पर लगाया पेंट

गैबी ने मिरर से बात करते हुए बताया कि वे बेनेट और कॉबी के लुक्स को लेकर कुछ ज्यादा ही कनफ्यूज़ रहती थीं, ऐसे में उन्होंने दोनों बच्चों के पैरों के अंगूठे के नाखून को अलग-अलग रंगों में रंग दिया. बेनेट के नाखून का रंग हरा और कॉबी का सफेद रखा. बाकी के दोनों बच्चों में बचपन में कनफ्यूज़न होता था, लेकिन बड़े होने के बाद उन्हें पहचानना आसान हो गया. उन्हें दिन भर में 47 नैपीज़ बदलनी पड़ती हैं. 32 बॉटल्स और डेढ़ पैकेट वाइप्स की भी खपत हो जाती है.

