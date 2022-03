दुधमुंहे बच्चे को डायटिंग करा रही है मां, नहीं देती भरपेट दूध, वजह सुनकर दंग रह जाएंगे आप !

आपने बड़े-बुजुर्गों से लेकर डॉक्टर्स तक के मुंह से सुना होगा कि नवजात बच्चों को कम से कम 6 महीने (Feeding Routine of Babies) तक हर 2 घंटे पर दूध देना चाहिए. ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बच्चे स्वस्थ रहें और उनका वज़न भी तेज़ी से बढ़े. हालांकि केली नाम की एक मां अपनी छोटी सी बच्ची को भरपेट दूध (mother puts her baby on diet) नहीं देती और उनका वज़न घटाने के लिए डायटिंग करा रही है.

सुनकर हैरान रह गए होंगे आप ! फिर भी सच यही है कि केली (Kelly) अपनी बच्ची सवीना को रात के वक्त भरपेट दूध नहीं पिलातीं. हालांकि दिन में बच्ची को प्रॉपर फीड (Mother Cuts Feed Of Baby) दी जाती है. मां की ओर से बच्चे को कराई जा रही डायटिंग के पीछे एक दिलचस्प वजह है और डॉक्टरों ने भी इसके लिए उसे हरी झंडी दिखाई है.

ज़रूरत से ज्यादा है बच्ची का वजन

TikTok पर अपनी अजीबोगरीब कहानी शेयर करते हुए केली ने बताया कि वे जब अपनी बेटी को चेकअप के लिए डॉक्टर के यहां लेकर गईं तो उन्हें खुद डॉक्टरों ने ऐसा करने के लिए कहा. बच्ची का वजन सामान्य बच्चों की अपेक्षा 93 सेंटाइल ज्यादा है. 10 किलोग्राम की बच्ची को देखते हुए डॉक्टरों ने मां को उसे डायटिंग कराने की सलाह दी, ताकि उनका BMI सामान्य हो सके. बच्ची का सिर उसके बाकी शरीर की अपेक्षा बड़ा था और उसकी लंबाई भी वजन के हिसाब से कम थी. ऐसे में डॉक्टर ने जो सलाह दी, उसे मां ने फॉलो भी किया.

रात में फीड कम करने की सलाह

केली के मुताबिक डॉक्टरों ने उसे अपनी बच्ची की नाइट फीडिंग्स को कम करने की सलाह दी. हालांकि बच्ची रात में हर 2 घंटे के बाद फीड के लिए उठती है, लेकि उसे ये 5 घंटे बाद ही मिलती है. मां के मुताबिक बच्ची दिन में 55 आउंज़ दूध पी जाती है, जिसे डॉक्टरों ने 30 आउंज़ तक लाने के लिए कहा है. बच्ची को पैसिफायर या फिर बॉटल भी पसंद नहीं है. केली के इस वीडियो को 5 लाख लोग देख चुके हैं. उन्होंने बच्ची के वजन पर हैरानी जताई और उनकी मेहनत की तारीफ की.

