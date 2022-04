मॉल में घूमते बच्चे को दिख गया असली 'रोबोट', मां को तुरंत मांगनी पड़ी माफी

पहले के समय में अगर किसी दुर्घटना में किसी का कोई बॉडी पार्ट कट जाता था, तो लोग उसे जिंदगीभर का अभिशाप समझ कर उसके साथ समझौता कर लेते थे. लेकिन समय के साथ कई चीजों में बदलाव आया. मेडिकल जगत ने काफी तरक्की कर ली है. अब दिव्यांगों के लिए प्रॉस्थेटिक बॉडी पार्ट्स (Prosthetic Body Parts) बनने लगे हैं. इससे अब चलने-फिरने में या किसी भी तरह से असमर्थ लोग आसानी से आम लोगों की तरह चल लेते हैं. लेकिन इसके बावजूद उन्हें कई बार कमेंट्स का सामना करना पड़ जाता है.

मलेशिया (Malaysia) में रहने वाले 21 साल के सोफ्वान नाम के शख्स ने अपने साथ हुए ऐसे एक इंसिडेंट को लोगों के साथ शेयर किया. सोफ्वान (Sofwan) का एक पैर नकली है. हाल ही में वो अपनी मां के साथ मॉल में शॉपिंग करने गया था. वहां अपनी मां के साथ आए एक छोटे बच्चे की नजर सोफ्वान के नकली पैर पर पड़ी. उसने चिल्लाकर सोफ्वान को रोबोट कह डाला. बच्चे ने आजतक ऐसे पैर फिल्मों में रोबोट्स को लगे देखे थे. इसी वजह से बच्चे ने सोफ्वान को देख ऐसी बात कही.

इस कमेंट के बाद सोफ्वान की मां उसे वहां से दूसरी जगह ले कर चली गई. सोफ्वान के मुताबिक़, इस तरह के कमेंट्स अब उसके लिए नॉर्मल हो गए हैं. उसे इनसबसे तकलीफ होती है लेकिन वो अब कुछ रेस्पोंस नहीं करता. उसे ऐसा दिखावा करना पड़ता है जैसे उसे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है. हालांकि, इस कमेंट के बाद जो हुआ उसने सोफ्वान को काफी हैरान कर दिया.

I went to Mydin with my mom petang tadi then ada budak kecil ni panggil mama dia and then cakap “tengok tu mama, orang kaki robot”. Budak tu nampak my prosthetic leg sebab saya pakai seluar singkat. Pastu mama dia pun tegur … (1/6)

— Sofwan (@sofw4n_) March 25, 2022