'ब्रेस्ट मिल्क' बेचकर घर बैठे लाखों कमा रही है मां, बच्चे नहीं, बॉडीबिल्डर्स हैं क्लाइंट !

Breast Milk for Sale : बच्चों के लिए जन्म के बाद उनकी मां का दूध ही जीवन का आधार होता है. इसे अमृत का दर्जा भी दिया गया है, लेकिन ब्रिटेन में एक मां अपना ब्रेस्ट मिल्क बच्चों के लिए बल्कि पैसे कमाने के लिए बेच (Woman Sells Her Breast Milk ) रही है. महिला को इससे लाखों रुपये का फायदा हो रहा है और बाज़ार में इसकी डिमांड (mother sells breast milk to bodybuilders) भी अच्छी-खासी है.

मिला डेब्रिटो ( Mila De’brito) नाम की महिला का दावा है कि उसके शरीर में ज़रूरत से ज्यादा ब्रेस्ट मिल्क का उत्पादन हो रहा है. ऐसे में वो इसे निकालकर बेचती है और इससे लाखों रुपये की कमाई करती है. महिला ने इस बात को खुद ही सोशल मीडिया के ज़रिये लोगों को बताया है. इतना ही नहीं वो कीमती होने के चलते ब्रेस्ट मिल्क को लिक्विड गोल्ड भी कहती हुई दिख रही है.

बॉडीबिल्डर्स हैं ब्रेस्ट मिल्क के क्लाइंट

सुनने में आपको भले ही अजीब लगे लेकिन मिला डेब्रिटो ( Mila De’brito) का ब्रेस्ट मिल्क खरीदने वालों में पहलवान यानि बॉडीबिल्डर शुमार हैं. उनका मानना है कि ये मांसपेशियों के लिए काफी फायदेमंद होता है. अपने ग्राहकों की संतुष्टि के लिए उन्हें ये सुनिश्चित कराने के लिए टेस्ट कराना होता है कि वे सिगरेट और शराब का सेवन नहीं करती हैं. इसके बाद ही वे ब्रेस्ट मिल्क खरीदते हैं. खुद मिला बताती हैं कि उन्हें नहीं पता कि पुरुष इसका क्या करते हैं लेकिन उनके ग्राहकों के मुताबिक वे इसे पीते हैं. मिला का ये वीडियो काफी वायरल हो चुका है और लोग इस पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

30 मिलीलीटर दूध की कीमत 100 रुपये

मिला अपने शरीर का अतिरिक्त दूध इसलिए भी बेचती हैं क्योंकि उन्हें इसकी अच्छी कीमत मिलती है. 29.5 मिलीलीटर दूध की कीमत 100 रुपये से ज्यादा में लगती है. मिला अब तक कई लीटर दूध बेचकर 10 लाख रुपये की कमाई कर चुकी हैं. उनके इस अजीबोगरीब बिजनेस मॉडल पर लोगों ने मिली-जुली प्रतिक्रिया दी है. कुछ लोगों ने इसे गलत बताते हुए ऐसा मिल्क ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंचाने की अपील की. वहीं कुछ लोगों ने बॉडीबिल्डर्स के बीच फैले मिथक को भी सही नहीं बताया. अब ये कितना सही है या गलत, ये तो नहीं कहा जा सकता लेकिन मिला इसमें अच्छा फायदा कमा रही हैं.

