बेटियां अपना भाग्‍य लेकर आती हैं, यह कहावत तो आपने सुनी होगी. अमेरिका की एक मह‍िला पर यह‍ बिल्‍कुल फ‍िट बैठती है. इस मह‍िला की बेटी को ब्रेस्‍ट कैंसर था. मां ने जीवनभर की कमाई उसके इलाज पर खर्च कर दी. जिंदगी भर जितने भी पैसे जमा किए थे सब खर्च हो गए. कंगाली की स्‍थ‍ित‍ि थी. बेटी के अस्‍पताल से निकलने के दूसरे ही दिन महिला ने एक लॉटरी टिकट खरीदा. आप जानकर हैरान होंगे कि वही भाग्‍यशाली विजेता बनीं. 2 मिल‍ियन डॉलर यानी लगभग 16 करोड़ रुपये उन्‍होंने जीत लिए.

फ्लोरिडा की लेकलैंड गिंबलेट पर उस समय वज्रपात हो गया था जब उन्‍हें पता चला कि बेटी को कैंसर है. उन्‍होंने कई अस्‍पतालों में दिखाया लेकिन दवा से ठीक होने के हालात नहीं थे. डॉक्‍टरों ने महंगी सर्जरी की सलाह दी. मह‍िला ने बचत के सारे पैसे इलाज में लगा दिए. जिस दिन बेटी अस्‍पताल से निकल रही थी तभी गिंबलेट ने लेकलैंड के स्‍थानीय स्‍टोर से लॉटरी का एक टिकट खरीदा. वहां भी हैरान करने वाला वाकया हुआ. जब उन्‍होंने दुकानदार से टिकट मांगा तो उसने कहा, सारे बिक गए गए हैं. अब एक भी नहीं बचा. मह‍िला ने दबाव बनाया तो उसने तलाशना शुरू किया. बाद में वही एक टिकट मिला.

When Geraldine Gimblet of #Lakeland picked up the last $2,000,000 BONUS CASHWORD Scratch-Off game, her passion for crossword games paid off to the tune of a $2 million-dollar top prize, but that’s just the beginning of a truly, winning story! 👉https://t.co/q5mFPaUHR4 pic.twitter.com/mv55B9zmz9

— Florida Lottery (@floridalottery) April 7, 2023