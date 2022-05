Alert : मज़े से लॉलीपॉप खा रहा था बच्चा, तभी हलक में जाकर अटक गई जान !

लॉलीपॉप (Lollipop and Toffees) और टॉफीज़ किस बच्चे को पसंद नहीं होती हैं. आपको हर दूसरा या तीसरा बच्चा बड़े चाव से इसे खाते हुए भी दिख जाएगा. हालांकि हर 2 साल के बच्चे बेकर के साथ जो हादसा हुआ, वो जानने के बाद आप इस पॉपुलर स्वीट को देने से पहले कम से कम एक बार ज़रूर सोचेंगे. बेकर लॉलीपॉप (Boy Nearly Dies After Lollipop Stuck in Throat) खा रहा था, इसी बीच वो जाकर उसके हलक में अटक गई.

एमी मैंटल (Amy Mantle) नाम की मां ने अपने बच्चे के साथ हुई इस दुर्घटना के बारे में दुनिया को बताया है और लॉलीपॉप को लेकर खतरे से आगाह किया है. उन्होंने पैरेंट्स को इस बारे में जागरूक करना शुरू कर दिया है कि उन्हें बच्चों को लॉलीपॉप की ट्रीट देने से पहले थोड़ा ज्यादा जागरूक रहने की ज़रूरत है क्योंकि ये खतरनाक साबित हो सकता है.

गले में अटक गई लॉलीपॉप

बेकन अपनी मां एमी मैंटल (Amy Mantle) के साथ हेयरकट कराने गया था. वहां हेयरस्टायलिस्ट जेम्मा फेयरहर्स्ट (Gemma Fairhurst) ने बच्चे को लॉलीपॉप ऑफर की. खाते हुए वो लॉलीपॉप बच्चे के गले में आकर अटक गई. धीरे-धीरे हालात इतने बुरे हुए कि बच्चे की जान पर बन आई. वो तो बेहतर रहा कि हेयरड्रेसर ने बच्चे को बचाने के लिए उसे ऊपर से नीचे की ओर करके उसकी पीठ थपथपाई. उनकी ये ट्रिक काम आई और बच्चे की जान आखिरकार बच गई.

मां ने पैरेंट्स को दी सलाह

इस हाल से गुजरने के बाद एमी ने बताया कि बच्चों के लिए कुछ भी मुश्किल हो सकता है. मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक ये काफी डरावना अनुभव था. पहले बच्चा जब अपने कंधे उचकाने लगा तो उन्हें ये मज़ाक लगा लेकिन बाद में पता चला कि बच्चा सांस नहीं ले पा रहा था. किसी तरह बच्चे के गले से लॉलीपॉप बाहर आई और वो ज़ोर -ज़ोर से रोने लगा. एमी की माता-पिता को सलाह है कि वे अपने बच्चों इस तरह की घटनाओं से बचाएं. इसके अलावा एमी लॉलीपॉप पर भी बैन लगाने की मांग कर रही हैं.

Tags: Alert, Viral news, Weird news