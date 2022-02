6 महीने की बेटी को कच्चा मांस खिलाती है मां, सोशल मीडिया में जमकर हुई आलोचना

6 महीने के बाद बच्चों को ऊपरी आहार देना शुरु कर देना चाहिए. मगर उनके नाज़ुक लीवर को क्या देना है क्या नहीं ये समझना बेहद ज़रूरी है. आमतौर पर डॉक्टर की सलाह होती है 6 महीने तक बच्चा सिर्फ मां के दूध का ही सेवन करे. मगर जैसे-जैसे वो 6 महीने से ज्यादा होने लगे उसके फूड में कुछ नॉर्मल चीज़ें शामिल करना चाहिए. जिसकी शुरुआत अमूमन दाल के पानी, दलिया, खिचड़ी जैसी हल्की और सुपाच्य चीजों से की जाती है.

एक मां ऐसी है जिसने नन्हीं सी जान को अपनी उम्र से हिसाब से ही आहार देना शुरु कर दिया. केटी हार्ले (Katie Harley) ने अपनी 6 महीने की बेटी को खाने के लिए कच्चे मांस का टुकड़ा दे दिया. जिसे वो मज़े से खा रहा है. बच्चों का क्या है उन्हें तो हाथ में आ हर चीज़ खाने जैसी ही लगती है. नगर उनके लिए क्या सही है इसे पैरेंट्स को तय करना होता है. इसी बारे में सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई.

6 महीने की बेटी को खिलाने लगी कच्चा मांस!

टिकटॉक स्टार (Tiktok) केटी हार्ले (Katie Harley) जो वीडियो शेयर किया उसे लेकर यूज़र्स खासे नाराज़ दिखे. केटी ने अपनी 6 महीने की बेटी का एक वीडियो शेयर का जिसमें बच्ची को हाथ में मांस का एक टुकड़ा पकड़कर खाते दिखाया गया (Girl was shown eating a piece of meat in her hand). लोगों ने इस पर आपत्ति जताई है. इतनी छोटी बच्ची को मांस खिलाना वो भी बिना पका इसे लेकर लोगों के मुताबिक ऐसा खाना इस उम्र में उसकी सेहत के लिए ठीक नहीं होता. ऊपरी आहार पर आते ही बच्चों को ऐसी कोई चीज़ नहीं देनी चाहिए जिसे पचाने में उन्हें दिक्कत हो. ऊपर से उसे दिया गया मांस पकाया हुआ भी नहीं था जो की पूरी तरह गलत था.

बेटी के साथ मां केटी हार्ले जिन्होंने बच्ची के मांस खाने वीडिया शेयर किया था

सोशल मीडिया पर जमकर पड़ी लताड़

टिकटॉक पर ये वीडियो अपलोड करने के बाद से इसे तकरीबन 2 लाख बार देखा जा चुका है. बच्ची को पने हाथों से कुथ भी खाते हुए देखना अच्छा लगता है. मगर वो क्या खाए, क्या नहीं इस पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है. वीडियो पर बहुत से लोगों ने कमेंट किया. ज्यादातर ने माना है कि 6 महीने के बच्चे के लिए ये खाना पूरी तरह गलत (Steak is completely wrong for 6 months old baby) है. बात वेज या नॉनवेज के लिहाज़ से सही गलत की नहीं हो रही. बल्कि बिना पका या अधपका मांस पचा पाना कई बार बड़ी उम्र के लोगों के लिए भी मुश्किल होता है ऐसे में वो तो बच्ची है. कुछ यूज़र्स ने लिखा की बच्ची के हाथ में मांस का जो टुकड़ा है उसे प्रेगनेंट महिलाओं के खाने पर भी रोक होती है. वहीं बच्चों के खाने-पीने की जारी की गई सूची में कहीं भी मांस के (Steak) इस खाद्यपदार्थ का ज़िक्र नहीं है. वहीं बच्ची की मां उसे Steak खाते देखकर खुश है.

