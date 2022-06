करिश्माई होती है मां की छुअन, मम्मी ने जैसे ही नवजात के माथे को चूमा नींद में ही मुस्कुरा उठा नवजात

‘मां’ एक ऐसा शब्द जिसमें पूरी दुनिया समाई होती है. बस एक मां मिल जाए तो दुनिया में कोई कमी नहीं रह जाती. उसके कलेजे से सटकर दिल को जो सुकून मिलता है वो कहीं नहीं होता. मां न हो दुनिया वीरान, मां का आंचल मिल जाए तो हर मुश्किल के बाद भी जीना आसान होता है. इसे एक बार फिर सच कर दिखाया एक वीडियो ने. मां का सपर्श मिलते ही हर दर्द दूर हो जाता है.

@TheFigen ने अपने ट्विटर अकाउंट मां-बच्चे के कनेक्शन का एक बेहद ही प्यारा वीडियो शेयर किया है. जिसमें मां के साथ सोए नवजात बच्चे के माथे पर जैसे ही मां ने ममताभरा चुंबन दिया बच्चा नींद में भी मुस्कुरा उठा. इस वीडियो मनमोहक वीडियो को 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज़ मिले हैं. जिसका कैप्शन है ‘The magic effect of the mother kiss’

मां ने चूमा माथा तो हंस पड़ा सो रहा बच्चा

वीडियो में एक मां और बच्चा सोए हुए हैं. वीडियो इतना क्लोज़अप है कि चेहरे की हर एक भावभंगिमा बराबर नज़र आएगी. चेहरे के भाव बखूबी पकड़ मे आने के लिए मां ने बच्चे के माथे पर अपने होठों का स्पर्श दिया और उसे चूम लिया. मां की ही गोद में उके कलेजे से सटकर सोने के बाद भी सिर पर मां का ममता भरा प्यार पाते ही गहरी नींद के आगोश में रहे बच्चे के चेहरे पर खूबसूरत मुस्कान तैर गई. जैसे उसने से जान लिया मां उसे प्यार करने के लिए बेचैन है. उसके प्यार को बच्चे ने बखूबी समझा और प्यारा सा स्माइली फेस देकर उसे रिस्पॉन्स देकर मां का भी दिन बना दिया.

The magic effect of the mother kiss. 💕pic.twitter.com/Kmx9987aJX

— Figen (@TheFigen) June 9, 2022