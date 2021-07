Motivational: एक इंफेक्शन और कट गए लड़की के हाथ-पैर, मुश्किलों में भी नहीं मानी हार, कर रही पूरा हर ख्वाब

जिंदगी में आई मुसीबतें अक्सर इंसान के हौसले को तोड़ देती हैं. या तो इंसान हालात के साथ चलना सीख जाता है या फिर खुद अपनी राह बनाता है. वक्त की मार से खुद को निराश न करने वाली, तुर्की (Turkey) में रहने वाली 24 साल की बेज़ा डोगन (Beyza Dogan) की जिंदगी की कहानी बहुत प्रेरणादायक (Motivational) है.दरअसल, खूबसूरत दिखने वाली बेज़ा ने एक दुर्लभ संक्रमण (Rare infection) के कारण अपने हाथ और पैर गंवा दिए थे लेकिन वह हार न मान कर अपने जीवन को बदलने के लिए डबल आर्म ट्रांसप्लांट (Double arm transplant) की उम्मीद कर रही हैं. आपको बता दें कि चार साल पहले जर्मनी (Germany) के कोलोन (Cologne) में रहने के दौरान मेनिंगोकोकल संक्रमण (Meningococcal infection) होने की वजह से बेज़ा के कई अंगों को काट कर निकाला गया था. जानकारी के मुताबिक 24 वर्षीय डेंटल टेक्नीशियन (Dental technician) बेज़ा की किडनी खून में जहर फैलने के कारण खराब हो गई थी और संक्रमण के कारण उनके हाथ-पैर खराब हो गए थे. बेज़ा की तब जान बच पाई जब उनकी 54 वर्षीय मां मिहरीबन डोगन (Mihriban Dogan) ने दो साल पहले उन्हें अपनी एक किडनी डोनेट (Kidney donate) की.आपको बता दें कि इतना सब होने के बाद भी बेज़ा ने हार नहीं मानी और इसके बाद उन्होंने डबल आर्म ट्रांसप्लांट के बारे में स्टडी करनी शुरू की. जिसके बाद वह अपने फैमिली डॉक्टर (Family doctor), जनरल सर्जरी विशेषज्ञ डॉ लेवेंट यिलमाज़ (Dr Levent Yilmaz) की सलाह के बाद तुर्की के अंतल्या (Antalya) आ गईं. जहां उनका परिचय एकडेनिज़ यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ मेडिसिन (Akdeniz University Faculty of Medicine) में प्लास्टिक एंड रीकंस्ट्रक्टिव सर्जरी विभाग (Plastic and Reconstructive surgery department) के प्रोफेसर ओमर ओज़कान (Professor Omer Ozkan) से हुआ. आपको बता दें कि प्रोफेसर डबल आर्म और फेस ट्रांसप्लांट (Double arm and face transplant) के लिए विश्व-प्रसिद्ध हैं.अब बेज़ा एक सूटेबल डोनर (Suitable Donor) का इंतजार कर रही हैं. वहीं उनके फैमिली डॉक्टर का कहना है कि अभी तक जांच में कोई दिक्कत नहीं आई है. जब एक सही डोनर मिल जाएगा, तब बेज़ा के आर्म ट्रांसप्लांटेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी. आपको यह भी बता दें कि बेज़ा ने बताया है कि वह सकारात्मक रहने की कोशिश करती हैं, उन्होंने कहा, "डॉ ओमर ओज़कान इसमें बहुत अनुभवी हैं. मैं बहुत खुश हूं और मैं अपने लिए खुशखबरी का बेसब्री से इंतजार कर रही हूं. उन्होंने आगे कहा, "मेरा एकमात्र सपना जल्द से जल्द सर्जरी (Surgery) कराना है."