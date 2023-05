बर्फीली वाद‍ियों से सजी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी अब ‘कूड़े के पहाड़’ के रूप में बदलती जा रही है. जिधर देख‍िए बस कचरा ही कचरा आपको नजर आएगा. बेस कैंप के पास तो सैकड़ों खाली पड़े फूड कंटेनर, ऑक्‍सीजन टैंक, रैपर बिखरे नजर आएंगे. इतनी ऊंचाई पर भी लोग गंदगी करने से बाज नहीं आ रहे. ट्विटर पर वायरल हो रहे एक वीडियो को देखेंगे तो आप भी मायूस हो जाएंगे.

ठीक 70 साल पहले 29 मई 2023 को तेनजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ को फतह करने का इतिहास रच दिया था. उसके बाद से हर साल सैकड़ों लोग एवरेस्ट पर चढ़ते हैं. बहुत सारे लोग तो शौकिया तौर पर जाने लगे हैं. पैसों की कोई कमी नहीं है. धनी पर्वतारोहियों की संख्या में भी अच्‍छा खासा इजाफा देखने को मिला है. लेकिन ये लोग वहां पर्यावरण के प्रति बिल्कुल भी सतर्क नहीं हैं. नेशनल ज्योग्राफिक के एक अनुमान के अनुसार, एवरेस्ट पर जाने वाला हर पर्वतारोही लगभग आठ किलोग्राम कचरा पैदा करता है. इनमें फूड कंटेनर, टेंट और खाली ऑक्सीजन टैंक शामिल होते हैं. यह कचरा बर्फीली वादियों में लोग रखकर चले आते हैं. इसल‍िए कचरा फैलता जा रहा है. हालात ऐसे नहीं होते कि उन्‍हें वहां से हटाया जा सके.

Disheartening to see the accumulation of garbage at Camp IV on Mt #Everest (8848.86 m). It’s high time we address this issue with urgency and commitment. Let’s demand stricter regulations, enforcement of clean climbing practices, and effective waste management strategies. Video… pic.twitter.com/KGMlRmUuZk

— Everest Today (@EverestToday) May 28, 2023