कपड़े धोते-धोते अचानक हो गई महिला की मौत, वॉशिंग मशीन छूते ही खुला खौफनाक राज!

27 साल की टैस डी ओलिवेरा रोस्ट (Tais de Oliveira Rost) हमेशा की तरह घर में रोज़ के कपड़े धो रही थी. घर का सारा काम वो खुद ही करती थी. उसकी 4 साल की बेटी भी थी जो उसके साथ ही रहती थी. लेकिन उस रोज़ कपड़े साफ करना इतना बड़ा झटका दे जाएगा. ये उसने नहीं सोचा था. सपने में भी उसे कभी ये ख्याल नहीं आया होगा की वो उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन साबित होगा. मगर अफसोस कि ऐसा हो गया.

ब्वॉयफ्रेंड विलियम (William Bottega) जो बाहर गया हुआ था वो लौटा तो सन्न रह गया. गर्लफ्रेंड ओलिवेरा फर्श पर बेजान पड़ी थी. उसने आवाज़ दी. उसे थोड़ा हिलाने की कोशिश की मगर उसके शरीर में कोई हरकत नहीं हुई. आनन-फानन में उसने इमरजेंसी सर्विसेज़ को कॉल कर बुलाया. मगर वो भी उसकी बेजान देह में जान नहीं फूंक पाए.

वॉशिंग मशीन में छुपा था मौत का राज़!

शुरुआती जांच के हिसाब से तो ओलिवेरा की मौत के पीछे इलेक्ट्रिक शॉक को ही वजह बताया जा रहा है. हादसे के दौरान वो कपड़े साफ करने में व्यस्त थी और लाउन्ड्री एरिया में ही पड़ी मिली थी. लिहाज़ा अनुमान है की वॉशिंग मशीन से ही उन्हें करेंट लगा होगा, जिससे उनकी मौत हो गई. आशंका है कि मशीन के किसी नंगे तार से बिजली का झटका (Electrical discharge from bare wire) लगा होगा. फिलहाल बाकी की जांच-पड़ताल और पोस्टमॉर्टम में पुलिस टीम लगी हुई है.

प्रेमी ने दिया ट्रिब्यूट, कहा सबसे खास इंसान

जिस वक्त ओलिवेरा की मौत हुई उस वक्त वो ब्राज़ील के एक शहर (Rio Grande do Sul, Brazil) में घर में अकेली थीं. ब्वॉयफ्रेंड William Bottega भी घर में नहीं थे. बामुश्किल 1 महीने पहले ही विलियम के साथ उसने डेटिंग शुरु (Start dating before a month) की थी. जिन्होंने सबसे पहले उसे घर में मृत हालत में देखा था. ओलिवेरा को बेजान देखकर विलियम ने इमरजेंसी सर्विसेज़ को बुलाया था मगर वो ओलिवेरा को नहीं बचा पाए. विलियम ने सोशल साइट फेसबुक के ज़रिए गर्लफ्रेंड ओलिवेरा को श्रद्धांजलि (Tribute on facebook) दी है. उसने वहां लिखा- तुम मेरे जीवन में आने वाली सबसे खास इंसान थी, मैं तुम्हें आज और हमेशा प्यार करुंगा.

