डॉक्टर्स के कारण 15 साल अंधी रही महिला, गलत इलाज ने बर्बाद कर दी जवानी

एक बार अपनी जांच करवाने के बाद बैठ नहीं जाना चाहिए. दोबारा जांच ज़रूर करवाएं, हो सके तो अगली बार किसी दूसरे डॉक्टर और बेहतर अस्पताल में जाएं. ये सलाह अमेरिका के कोलोराडो के ऑरोरा की रहने वाली कोनी पार्के (Connie, from Aurora, Colorado, USA) दे रही हैं. दरअसल 15 सालों तक उन्होंने ऐसी ज़िंदगी जी है जहां सबकुछ काला था, चारों तरफ अंधेरा, परिवार के साथ रहते हुए भी वो उन्हें देख नहीं सकती थी, बच्चे बड़े हो गए, पोते-पोतियां हो गई लेकिन कोनी पार्के के लिए सबकुछ अनदेखा सा था.

कोनी अंधी(Blind) हो चुकी थी. 15 साल पहले आंखों में कुछ दिक्कत हुई डॉक्टर के पास गई तो चेकअप के बाद पता चला कि उनकी आंखों की रोशनी जा रही है जो कभी वापस नहीं आ सकती. फिर क्या था उनकी तो दुनिया ही वीरान हो गई. करिश्मा तब हुआ जब 2018 में उन्हें UCHealth Sue Anschutz-Rodgers Eye Center रेफर किया गया जहां नेत्र रोग विशेषज्ञ ने बताया कि उसका इलाज गलत था।उन्हें तो सामान्य से इलाज से ठीक होने वाला मोतियाबिंद (Cataracts) है. फिर इलाज हुआ और कोनी की दुनिया फिर से रौशन हो गई.

गलत इलाज का बनी शिकार

59 साल की कोनी पार्के अब देख सकती हैं उन्होंने दशक बाद अपने परिवार और पोते पोतियों को देखा. शुरुआती जांच में कोनी को बताया गया था कि उसे अलग तरह का रेटिना या ग्लूकोमा है जिससे आंखों की रोशनी चली जाती है. मगर असल में उन्हें सिर्फ मोतियाबिंद (Cataracts) था जो उनकी उम्र में बेहद कॉमन है और एक सिम्पल सर्जरी कर आसानी से ठीक किया जा सकता है. कोनी की सर्जरी हो गई है और अब वो बिल्कुल ठीक हैं और सबकुछ देख सकती हैं.

