9 महीने प्रेगनेंसी का पता भी नहीं चला, अब महिला ने जुड़वां बच्चों को जन्म देकर किया हैरान

Pregnancy कोई छिपाने या छिपने की चीज़ नहीं है. आमतौर पर इस वक्त महिलाओं का Baby Bump दिखता ही है, लेकिन अगर कोई बिना बेबी बंप (Woman with tiny baby bump दिखे ही बच्चे को जन्म दे दे तो ये वाकई हैरान करने वाली बात होगी. Becca नाम की महिला ने लोगों को अलग ही सरप्राइज़ दे दिया. 9 महीने तक लगभग बिना बेबी बंप (Pregnancy without Baby Bump) के ही दिखने वाली इस महिला ने दो स्वस्थ जुड़वां (Woman gave birth twins)बच्चों को जन्म दिया है.Becca यूं तो पांच बच्चों की मां हैं, लेकिन उन्हें देखकर बमुश्किल ही आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकेंगे. हालांकि सबसे हैरान करने वाली उनकी ताज़ा प्रेगनेंसी (Pregnancy without Baby Bump)रही. वे अपने बच्चों को जन्म देने (Woman gave birth twins) से तुरंत पहले भी इतने छोटे बेबी बंप (Strange Pregnancy) के साथ घूम रही थीं कि लोगों को यकीन ही नहीं होता था कि वो कुछ ही हफ्तों में मां बनने वाली हैं.Becca ने अपनी अजीबोगरीब कहानी बताई है. उन्होंने TikTok पर अपने वीडियो में दिखाया है कि उनका बेबी बंप बच्चों के जन्म से कुछ दिन पहले कितना छोटा दिख रहा था. न तो सामने से न ही पीछे से उनका वजन बढ़ा हुआ दिख रहा था. दूसरे वीडियो में खुद उन्होंने बताया कि उन्हें लेबर पेन हुआ और वे दो बच्चों को एक साथ जन्म दे चुकी हैं. ये आइडेंटिकल ट्विंस बेटियां हैं. हैरानी की बात ये है कि दोनों ही बच्चों का वज़न बिल्कुल ठीक ठाक है. हर कोई ये देखकर हैरान है कि इतने छोटे बेबी बंप में ये बच्चे कैसे डेवलप हो रहे थे. खुद Becca भी इसे लेकर हैरानी जता रही हैं.Becca की ये पोस्ट देखकर लोग चक्कर में पड़े हुए हैं कि आखिर उनके पेट में ये दो बच्चे एक साथ विकसित कैसे हो रहे थे, जबकि उनका बेबी बंप बिल्कुल भी बढ़ा नहीं था. एक शख्स ने इस पर मज़ाक करते हुए पूछा है - आपने इन बच्चों को कैसे पेट के अंदर छिपा रखा था? दूसरे यूज़र ने कहा - आपने दूसरे बच्चे को हवा में पैदा कर दिया है क्या? कुछ यूजर्स ने भी कहा कि क्या उन्हें कोई सीक्रेट पता है कि जिससे वे इन्हें छिपाकर रखते हैं. अब तक इस वीडियो को 3 लाख 20 हजार से ज्यादा बार देखा जा चुका है.