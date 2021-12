रात 12:30 बजे फ्री खाना नहीं मिलने पर पुलिसवाले को लगी मिर्ची, CCTV में कैद हुई दादागिरी

पुलिस का काम है जनता को सुरक्षा देना. अपनी नींद और अपना चैन गंवा कर पुलिस दिन-रात जनता के लिए काम करती है. लेकिन कुछ पुलिसवालों की हरकत के कारण पूरा सिस्टम बदनाम हो जाता है. पुलिस की ऐसी ही एक शर्मनाक हरकत इन दिनों सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल हो रही है. इस वीडियो को मुंबई के एक रेस्त्रां के सीसीटीवी (Mumbai Police CCTV Footage) में कैद किया गया. इसमें रेस्त्रां के कैश काउंटर में बैठे शख्स को एक पुलिस वाला मारता नजर आ रहा है.

ट्विटर पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे पुलिस वाला अपनी पोस्ट का रौब झाड़ रहा है. जानकारी के मुताबिक़, ये पुलिस वाला रात के साढ़े 12 बजे मुंबई के एक रेस्त्रां में पहुंचा. वहां उसने पहले छक कर खाना खाया. इसके बाद जब बिल लेकर वेटर उसके आस पहुंचा तो वो भड़क गया.

अपने खाने के बदले पैसे देना पुलिस वाले को अपनी इंसल्ट लगी और उसने आधी रात वहां हंगामा करना शुरू कर दिया. पुलिसवाले ने कैशियर पर लप्पड़-थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए. पुलिसवाला किसी की सुनने को तैयार नहीं था. सिर्फ अपने खाए खाने के पैसे देने की बात पर वो इतना उखड़ गया कि वहीं मारपीट शुरू कर दी. शायद पुलिसवाला इस मामले को दबा भी देता लेकिन उसकी हरकत गलती से कैमरे में कैद हो गई.

