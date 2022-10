जमकर चले लात-घूंसे...फिर बाल पकड़ कर खींचा, सीट को लेकर मुंबई लोकल में भिड़ गईं महिलाएं; VIDEO हुआ वायरल

VIRAL VIDEO: अगर आप मुंबई से बाहर के हैं और यहां के लोकल ट्रेन में सफर करना चाहते हैं तो ये एक बड़ी चुनौती होती है. ऐसा लगता है मानो स्टेशन पर लोगों का सैलाब आ गया हो. पलक झपकते ही लोगों की भीड़ गायब हो जाती है और फिर अगली ट्रेन के इंतजार में लोग जमा हो जाते हैं. यहां ट्रेन में सवार होने के लिए धक्का-मुक्की आम बात है. सीट की तो छोड़िए ट्रेन में अगर आप सवार हो जाए तो फिर आप खुशनसीब हैं. इन दिनों मुंबई मेट्रो का एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां सीट को लेकर आपस में महिलाएं भिड़ गई. इस धक्का-मुक्की में एक महिला कॉन्स्टेबल भी घायल हो गईं.

वीडियो में महिलाएं आक्रामक तरीके से एक-दूसरे को थप्पड़ मारती और फिर एक-दूसरे के बाल खींचती नजर आ रही हैं. कहा जा रहा है कि इस घटना में पुलिसकर्मी सहित कम से कम तीन महिलाओं को चोटें आईं.

Fight between two female passengers over a seat in Mumbai Local Train. #MumbaiLocal #Fight #ViralVideo #Mumbai pic.twitter.com/A7GiedIUvJ

— AH Siddiqui (@anwar0262) October 6, 2022