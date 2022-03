मुंबई पुलिस ने वर्दी पहन हथियार की जगह उठाया बाजा, श्रीवल्ली पर दिया दमदार परफॉर्मेंस

पुलिस की नौकरी काफी चैलेंजिंग होती है. चोरों को पकड़ने से लेकर कई बार शॉकिंग क्राइम केसेस भी सॉल्व करने पड़ते हैं. आम इंसान सुकून से सोए, इसकी वजह से पुलिस अपनी ड्यूटी को लेकर काफी सजग रहते हैं. लेकिन आखिरकार पुलिस भी तो इंसान ही हैं. उनका भी मौज-मस्ती का मन करता है. उन्हें भी लगता होगा कि वो एन्जॉय करें. लेकिन जिम्मेदारियों के बीच इसके लिए उनके पास समय ही नहीं बचता. लेकिन मुंबई पुलिस (Mumbai Police) ने अपनी रेस्पोंसिब्लिटीज के बीच थोड़ा सा ट्रेंडिंग होने के लिए समय निकाल ही लिया.

रिलीज के काफी महीनों के बाद भी पुष्पा- द राइज (Pushpa- The Rise) का खुमार उतरने का नाम नहीं ले रहा है. इसके कई डायलॉग्स और डांस मूव्स ने लोगों को दीवाना बना दिया है. ऑनलाइन कई रील्स इस फिल्म के डायलॉग्स पर शेयर किये जा रहे हैं. खासकर इसके गाने श्रीवल्ली ने तो कई रिकार्ड्स ही तोड़ डाले. अब इसका खुमार चढ़ा है मुंबई पुलिस पर. मुंबई पुलिस की बैंड टीम का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

अपराधियों की नहीं, गाने की धुन पर बजाई बैंड

मुंबई पुलिस ने वायरल हो रहा वीडियो यूट्यूब पर शेयर किया है. वीडियो के साथ कैप्शन में उन्होंने लिखा- #KhakiStudio Rukhega Nahi! मुंबई पुलिस की इस बैंड टीम ने श्रीवल्ली गाने की जो धुन बजाई, उसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया. किसी को विश्वास नहीं हुआ कि अपराधियों की बैंड बजाते हुए पुलिस की टीम श्रीवल्ली पर इतनी अच्छी तरह धुन बजा लेगी. यूट्यूब के इस लिंक को बाद में मुंबई पुलिस ने ट्विटर पर भी शेयर किया.

#KhakiStudio Rukhega Nahi!

We noticed Mumbaikars swaying to the tunes of ‘Srivalli’ and decided to join in!#MusicalMonday#MumbaiPoliceBand#Pushpahttps://t.co/MhFLOTgl84

— Mumbai Police (@MumbaiPolice) March 14, 2022