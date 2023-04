85 रुपये में मुंबई से गोवा, वो भी हवाई जहाज से! वायरल हुआ 1975 का एयर इंडिया वाला टिकट ...

Viral Flight Ticket : आज़ादी के बाद से हमारे देश में काफी कुछ बदल चुका है. हमने जहां उन्नति और प्रगति देखी है, वहीं महंगाई भी दिन दूनी और रात चौगुनी गति से बढ़ती जा रही है. आज से 10 साल पहले ही जो चीज़ें हमें 5 रुपये में मिलती थीं, वो अब 10 रुपये में मिलती हैं. महंगाई की तुलना करनी है, तो आज हम आपको एक 48 साल पुराना हवाई टिकट दिखाएंगे, जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे.

किसी नुक्कड़ पर हम फुल प्लेट मोमोज़ खाकर आते हैं, उतने में आज से करीब 50 साल पहले इंसान मुंबई से गोवा तक चला जाता था, वो भी हवाई जहाज का शानदार सफर करते हुए. पिछले कुछ दिनों से लोग पुराने जमाने के टिकट और बिल खूब शेयर कर रहे हैं. जहां 2 रुपये में डोसा, 50 पैसे की चाय और 50 रुपये में काफी-कुछ मिल जाता था, उसी कड़ी में एक हवाई टिकट भी वायरल हुआ है.

85 रुपये में मुंबई से गोवा

आपको सुनकर ही थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन आज आप जिस सफर के लिए हज़ारों रुपये देते हैं, उसके लिए आज से 48 साल पहले सिर्फ 85 रुपये दिए जाते थे. ट्विटर पर 1975 का इंडियन एयरलाइंस का टिकट वायरल हो रहा है, जिसमें साफ-साफ देखा जा सकता है कि फेयर की जगह पर सिर्फ 85 रुपये लिखा हुआ है. लोग टिकट देखकर हैरान हो रहे हैं क्योंकि आजकल इस सफर से लिए कम से कम 1800 और ज्यादा से ज्यादा 12 हज़ार तक के टिकट ऑप्शन दिखते हैं.

Indian Airlines ticket from 1975. Bombay to Goa for ₹85!

cc. @airindiain pic.twitter.com/FwJaLYDAX6

— India Wants To Know: India’s First Panel Quiz Show (@IWTKQuiz) April 13, 2023