50 km के लिए उबर ने मांगे 3 हजार रु, लोगों ने कहा- इतने में फ्लाइट से पहुंच जाएंगे गोवा

आज के समय में ट्रैफिक हर शहर की समस्या बन गया है. गाड़ियों का ऐसा जाल बिछ गया है कि अगर ट्रैफिक में फंसे, तो समझ लीजिये कई-कई घंटे बर्बाद. जिन लोगों के पास खुद की कार नहीं है, वो या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लेते हैं या फिर प्राइवेट टैक्सी का. यही वजह है कि ज्यादातर शहरो में उबर और ओला (Uber/Ola) का क्रेज बढ़ गया है. प्राइवेसी में आराम से यात्रा करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है लेकिन कई बार इनके किराए को देख फैसले के बारे में दुबारा सोचना पड़ता है.

हाल ही में मुंबई के रहने वाले श्रवणकुमार सुवर्ण ने अपने लिए उबर बुक किया. जब उन्होंने एप पर ड्राप लोकेशन डाली तो उनके होश उड़ गए. ड्राप लोकेशन उनके घर से पचास किलोमीटर की दूरी पर था. लेकिन उसका जो फेयर नजर आया, उसने श्रवण कुमार के होश उड़ा दिए. जी हां सर्फ पचास किलोमीटर की राइड के लिए उबर तीन हजार रुपए चार्ज कर रहा था. इसका स्क्रेनशॉट जब ट्विटर पर शेयर हुआ तो लोगों की भी आंखें शॉक में फट गई.

सबसे कम किराया था तीन हजार

श्रवण कुमार ने अपने घर से पचास किलोमीटर दूर जाने के लिए उबर एप खोला. जब उन्होंने डेस्टिनेशन डाला और राइड सर्च की, तो उनके होश उड़ गए. इसमें सबसे कम किराया तीन हजार 41 रुपये शो कर रहा था. इसके अलावा इसी दुरी के लिए प्रेमियर राइड लेने पर 4 हजार 81 और XL राइड लेने पर 5 हजार 159 किराया दिखा रहा था. उसने इस राइड को तुरंत कैंसिल किया लेकिन इसका स्क्रीनशॉट लेकर ट्विटर पर शेयर किया. स्क्रीनशॉट के साथ उसने लिखा कि मेरे घर से गोवा की फ्लाइट इससे सस्ती है.

Flight to goa is cheaper than my ride home #peakmumbairains pic.twitter.com/r3JLGAwQxc

— Shravankumar Suvarna (@ShravanSuvarna) June 30, 2022