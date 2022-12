VIDEO: संगीत ने जानवरों को भी किया मुग्ध, बांसुरी सुनते ही दौड़ी चली आई गाय और डॉगी

संगीत एक साधना है संगीत हर किसी को जोड़ने और बांधने का काम करती है. संगीत में इतनी ताकत होती है कि भरे तनाव में भी आपको राहत दे सकता है. दिलों की दूरियां मिटाता है, तो दुख को कम करता है. कई बार एक दूसरे से जोड़ता भी है संगीत. तभी तो लोग कहते है की संगीत साधना ही नहीं बल्कि जीवन है. एक अच्छा संगीत हो तो हर कोई खींचा चला आता है. यकीन ना हो तो वह वीडियो जरूर देखें जहां शख्स को बांसुरी बजाता सुन एक गाय और कुत्ता उसके करीब आकर ठहर गए और बांसुरी की धुन में मगन हो गए.

ट्विटर के @peta के पेज पर शेयर वीडियो में बांसुरी की धुन सुन गाय और डॉगी ऐसे मगन हुए की बांसुरी वादक के करीब आकर ठहर गए और वहां से तब तक नहीं हिले जब तक शख्स ने बांसुरी बजाना बंद नहीं किया. वीडियो देख कर पता चल रहा है कि संगीत इंसानों को ही नहीं जानवरों को भी बांधने की क्षमता रखता है.

बांसुरी की धुन में मगन दिखे कुत्ता और गाय

सोशल मीडिया पर शेयर वीडियो हर किसी को प्रभावित कर रहा है. जिसमें बांसुरी की धुन में मगन गाय और कुत्ता दिखाई दिए. एनिमल्स सेंचुरी में शूट हुए इस वीडियो में एक शख्स कुर्सी पर बैठकर आराम से बांसुरी बजा रहा है और उसके करीब एक गाय खड़ी है जबकि एक कुत्ता उसके पैर के पास बैठा हुआ बांसुरी की धुन का आनंद ले रहे हैं ये दोनों जानवर शख्स के पास तब तक मौजूद रहे जब तक वो बांसुरी बजाता रहा यानी उनके कदमों को बांसुरी की धुन ने रोक रखा था एक अच्छे संगीत थे उन्हें खुद से जोड़ लिया था. ये वीडियो जिसने भी देखा वो उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सकता.

