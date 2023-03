बुर्का पहन लड़की ने मारी बैकफ्लिप, देखते ही रह गए चचा जान, वीडियो हुआ वायरल

हिजाब और बुर्का मुस्लिम महिलाओं के लिबास का एक अहम हिस्सा है. मुस्लिम महिलाओं को कई तरह के बंदिशों में रखा जाता है. इसमें परदे के पीछे रहना सबसे ऊपर है. बाहर जाने पर ज्यादातर मुस्लिम महिलाएं अपना चेहरा ढंककर रखती है. सऊदी अरब में तो महिलाओं के ऊपर कई तरह के कड़े नियम लागू है. अगर इन नियमों को ना माना जाए, तो वहां सजा का भी प्रावधान है.

हालांकि, भारत में मुस्लिम महिलाओं को काफी हद तक स्वतंत्रता दी गई है. बिना हिजाब के भी ये महिलाएं यहां घूमते नजर आ जाती हैं. इसके अलावा मुस्लिम महिलाएं भारत में किसी भी तरह की नौकरी करने के लिए स्वतंत्र है. सोशल मीडिया पर एक मुस्लिम महिला का वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें एक मुस्लिम महिला बुर्का पहने सड़क पर जाती नजर आई. लेकिन अचानक ही उसने ऐसी बैकफ्लिप मारी की सब हैरान रह गए.

देखते रह गए लोग

वायरल हो रहे इस वीडियो में एक महिला को पुरुष के साथ रास्ते के किनारे जाते देखा गया. सड़क के किनारे कई अन्य पुरुष कुर्सी पर बैठे थे. महिला पहले आराम से चल रही थी. लेकिन इसके बाद अचानक ही उसने सबके सामने बैकफ्लिप मार दी. इसे देखकर सारे पुरुष हैरान रह गए. सब आंखें फाड़कर महिला को देखने लगे.

“She managed to do this backflip just because she was wearing Burqa” 😁

This may be considered as the power of #Hijab 😜#Pakistan #Taliban #WomensDay #WomensDay2023 #Funny #viralvideo pic.twitter.com/WUy2iPZRWp

— Zahira Baloch (@ZahiraBaloch) March 9, 2023