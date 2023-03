Muslim Woman Sings Kanhaiya:सोशल मीडिया पर कई बार कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है जो दिल छू लेता है. हमें खुश कर देता है. आप बरबस कह उठते हैं. मेरा भारत तो ऐसा ही है. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों ट्विटर पर वायरल हो रहा है. इसमें मुस्‍ल‍िम मह‍िला रमजान की पूर्व संध्‍या पर भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रसिद्ध कव्वाली ‘कन्हैया, याद है कुछ भी हमारी’ गाती हुई नजर आ रही हैं. वीडियो देखते ही देखते इंटरनेट पर छा गया. लोग उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं.

क्‍ल‍िप को कुछ दिनों पहले वजीहा अतहर नकवी ने ट्विटर पर पोस्‍ट किया था. यह प्‍यारा वीडियो तमाम बाधाओं को दरक‍िनार करते हुए लोगों को उनके धर्म, भाषा और मूल की परवाह किए बिना एकजुट कर रहा है. वीडियो शेयर करते हुए वजीहा ने लिखा, रमजान की पूर्व संध्या पर- नवाब सादिक जंग बहादुर हिल्म के प्रसिद्ध कलाम ‘कन्हैया’को गुनगुनाकर बेहद खुशी हुई. सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहे इस वीडियो में वजीहा अतहर नकवी को सोफे पर बैठे और कव्वाली कन्हैया, याद है कुछ भी हमारी को खूबसूरती से गाते हुए दिखाया गया है.

On the eve of Ramzan and in the heart of empire- overjoyed to be able to sing Nawab Sadiq Jung Bahadur Hilm’s famous kalam ‘Kanhaiya’ holding his original diwan from late 19th century Hyderabad, Deccan which includes specific musical instructions for this poem! pic.twitter.com/RD8L25bM3c

— Wajiha Ather Naqvi (@tribalgulabo) March 23, 2023