ट्रेन के स्लीपर कोच के कॉरिडोर में नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल, पूर्व MLA का दावा- पैसेंजर का रोका गया रास्ता

Viral Video: ट्रेन के अंदर नमाज़ पढ़ने का एक वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है. दावा किया जा रहा है कि चलती ट्रेन में 4 लोगों ने नमाज़ पढ़ी. कहा जा रहा है कि इस वीडियो को उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक दीपलाल भारती ने खुद शूट किया. दावा किया जा रहा है कि जिस वक्त नमाज पढ़ी जा रही थी उस वक्त ये ट्रेन खड्डा रेलवे स्टेशन के पास थी.

वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि नमाज के दौरान यात्रियों को आगे जाने से रोक दिया गया. 28 सेकंड के इस वीडियो में देखा जा सकता है कि स्लीपर क्लास के कॉरिडोर में चार लोग नमाज़ अदा कर रहे हैं. इस दौरान कुछ लोग आगे की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें नमाज़ खत्म होने तक इंतज़ार करने के लिए कहा गया.

Four #Muslims offered Namaz inside train reportedly in #Kushinagar.

A man can be seen asking travelers to wait. pic.twitter.com/ZiqsHFDPLh

