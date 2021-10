किसान के घर अजीबोगरीब बछड़े ने लिया जन्म, सूअर के शरीर में लगे थे गाय के दो मुंह!

दुनिया में कई बार ऐसे जानवर पैदा होते हैं, जो मां के गर्भ में विकृत हो जाते हैं. इसके पीछे कई कारण होते हैं. लेकिन ज्यादातर ऐसे मामलों को लोग चमत्कार और भगवान का अवतार बताकर पूजने लगते हैं. सोशल मीडिया पर इन दिनों रुस से एक ऐसे ही बछड़े की तस्वीरें वायरल हो रही है. इस बछड़े को आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन (Artificial Insemination) के जरिये कंसीव किया गया था. बछड़े के दो सिर थे. दोनों ही सिर से लटकती जीभ साफ़ नजर आ रही है. लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी इसकी बॉडी देखकर हो रही है. बछड़े का शरीर सूअर (Calf With Pig Body) जैसा था.

इस विकृत बछड़े के जन्म ने किसान को हैरान कर दिया. उसने जैसे ही बछड़े को देखा चीख पड़ा था. इस बछड़े का मुंह तो गाय की तरह था लेकिन उसकी बॉडी सूअर की तरह थी. हालांकि, इसे देखने वालों को ये बछड़ा कम सूअर ज्यादा लग रहा था. बताया जा रहा है कि मरे हुए बछड़े ने ही गर्भ से जन्म लिया था. इतना ही नहीं, बछड़े को जन्म देने के कुछ ही दिनों बाद उसकी मां की भी मौत हो गई थी. बछड़े के ऊपर गांव के वेट स्टडी कर रहे हैं.

सोशल मीडिया पर इस विकृत बछड़े की तस्वीरें वायरल हो रही हैं. इसमें बछड़े की गुलाबी लाइफलेस बॉडी पड़ी दिखाई दी. इसके पैर यूं ही जमीन पर फैले हुए थे. साथ ही इसके दोनों मुंह से बाहर की तरफ जीभ निकली हुई थी. इसकी आंखें भी अजीब सी फैली दिखी. सबसे अजीब बछड़े की बॉडी थी, जो सूअर जैसी थी. लोकल रेसिडेंट्स ने बताया कि बछड़े को बचाया नहीं जा सका. वहीं उसे जन्म देने के कुछ ही समय बाद गाय की भी मौत हो गई. ये बछड़ा गाय का पहला बच्चा था.

विकृत बछड़ा गाय का पहला बच्चा था

मामले को लेकर 25 अक्टूबर को Department of Veterinary Medicine of the Ministry of Agriculture and Food of the Republic of Khakassia ने कहा कि ये गांव के एक प्राइवेट किसान के घर का मामला है. किसान ने ही जानकारी दी थी कि बछड़ा जन्म के समय ही मरा हुआ था. एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसे मामले जेनेटिक डिसॉडर की वजह से सामने आते हैं. इसमें मौसम और मां के जींस का भी अहम रोल होता है. साथ ही कई बार क्रॉसब्रीडिंग के कारण भी ऐसे बच्चे का जन्म होता है. फिलहाल इस बछड़े की तस्वीर वायरल हो रही है.