सन् 1582 के कैलेंडर से गायब हैं अक्टूबर महीने के 10 दिन! आखिर क्यों मिटा दिया गया इतिहास ?

Historical Mystery: इस दुनिया में तमाम ऐसे राज़ छिपे हुए हैं, जिनके बारे में हम जानते ही नहीं. कुछ लोग ऐसे रहस्यों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं लेकिन कुछ लोगों का दिमाग इसमें ही लगा रहता है. ऐसे ही एक ऐतिहासिक रहस्य के बारे में हम आज बात करेंगे, जिसे जानने के लिए सोशल मीडिया पर लोग काफी उत्सुक दिखाई दिए. सोशल मीडिया पर इस वक्त कई जगह एक ऐसा कैलेंडर वायरल (Mystery of 10 days Missing from October) हो रहा है, जिसमें अक्टूबर के 10 दिन गायब दिख रहे हैं.

सुनने के बाद ये बात आपको अजीब लग सकती है लेकिन शायद ही आप ये जानते होंगे कि सन् 1582 में अक्टूबर के महीने में पूरे के पूरे 10 दिन गायब हैं. 4 अक्टूबर के बाद यहां सीधा 15 अक्टूबर दिखाई देता है. लोग हैरान हैं कि आखिर ये 10 दिन इतिहास से क्यों मिटा दिए गए? अगर यकीन नहीं है तो आप खुद 1582 का कैलेंडर इंटरनेट पर सर्च करके देख सकते हैं.

अक्टूबर महीने से गायब हुए 10 दिन!

हममें से कुछ लोगों को शायद ये बात पता होगी कि दुनिया भर में जिस कैलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है, वो गेगोरियन कैलेंडर है. इसे साल 1582 में ही पोप गेगोरी 8 के नाम पर बनाया गया था. इससे पहले जूलियस सीज़र के नाम पर जूलियन कैलेंडर चला करता था. ये 11 महीने होते थे. फरवरी में 28 दिन छोड़कर बाकी महीने 30-31 दिन के थे. सूर्य की गति पर चलने वाले इस कैलेंडर में हर ससाल साढ़े 11 मिनट कम हो जाते थे और 16वीं सदी तक ये 10 दिन पिछड़ चुका था. इसी कमी को दूर करने के लिए गेगोरी कैलेंडर बना और इसमें 4 अक्टूबर के बाद सीधा 15 अक्टूबर की तारीख लिखकर 10 दिन को कवर किया गया.

What happened the second week of October in 1582 that y’all wanted so desperately to be erased from history, y’all snatched it out the calendar? pic.twitter.com/wTzt1oAOGB

