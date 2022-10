रूस: क्रीमिया ब्रिज पर धमाके से ठीक पहले पानी में दिखी रहस्यमय लहरें! वीडियो वायरल

Viral video: रूस और यूक्रेन के बीच जंग लगातार जारी है. रूस को क्रीमिया प्रायद्वीप से जोड़ने वाले एक पुल पर शनिवार को विस्फोट होने के बाद आग लग गई, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई. साथ ही पुल का एक हिस्सा ढह गया. इस धमाके की पूरी दुनिया में चर्चा है. दावा किया जा रहा है कि ब्लास्ट से ठीक पहले ब्रिज के नीचे रहस्यमय लहरें दिखाई दी. हालांकि इसको लेकर फिलहाल कोई पुष्टि नहीं हुई. लेकिन सोशल मीडिया पर लोग लगाकर ये वीडियो और तस्वीरें शेयर कर रहे हैं.

ब्रिटिश अखबार द मिरर ने दावा किया है कि विस्फोट से कुछ क्षण पहले ब्रिज के नीचे एक चमकती हुई “लहर” दिखाई दी. हालांकि अभी तक वहां मिसाइलों से हमले के बारे में कोई सूचना नहीं मिली है. लेकिन कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने दावा किया कि दो विस्फोट हुए थे. दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन की तरफ से नाव या ड्रोन का इस्तेमाल किया गया.

Video shows mystery ‘wave’ under #Crimeabridge just before it was blown up killing three: Speculation grows that #Ukraine used a boat or explosive-laden drone – despite #Russian claims of truck bomb – as attack threatens #Putin‘s supply lines pic.twitter.com/Ncy59kXwFt

