NASA ने ढूंढ ली है एलियंस की 5000 अलग-अलग दुनिया, सौर मंडल से परे है मौजूदगी

एलियंस (Alien World) को लेकर इंसान बहुत कुछ जानना और समझना चाहते हैं. कभी-कभी ये ख्याल भी आपके मन में आया ज़रूर होगा कि आखिर एलियंस की कितनी दुनिया (NASA Claims 5000 Alien Worlds) हो सकती है ? ये किन-किन ग्रहों पर होंगे ? तो इसका जवाब अमेरिकन अंतरिक्ष एजेंसी नासा (NASA) ने ढूंढ निकाला है. कई साल से इस खोज में लगी नासा ने अब पुष्टि की है कि सौर मंडल के अलावा भी अंतरिक्ष में 5000 ऐसी दुनिया (How Many Alien Worlds Are in Universe) है, जिसके बारे में हमें अंदाज़ा भी नहीं.

नासा ने ट्रांसिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट (TESS) की मदद से इसका पता लगाया है. ये सारे ग्रह या दुनिया हमारे सौर मंडल या आकाशगंगा से बाहर मौजूद हैं, इसीलिए इन्हें एक्सोप्लैनेट्स (5000 Exoplanets Discovered by NASA) कहा जा रहा है. चूंकि इन सभी को TESS की मदद से ढूंढा गया है इसलिए इन्हें Tess Objects of Interest कहा गया है.

अब वैज्ञानिक करेंगे विस्तृत अध्ययन

सौर मंडल के बार कुल 65 ग्रहों का बैच देखा गया है, जिन्हें नासा एक्सोप्लैनेट आर्काइव (NASA Exoplanet Archive) में रखा गया है. इसे कॉस्मिक माइलस्टोन माना जा रहा है. इसमें हर एक एक्सोप्लैटनेट अपने आपमें एक दुनिया है. Exoplanet Archive science के मुखिया जेसी क्रिश्चियनसेन ने बताया ये काफी उत्साहित करने वाला है और हम इन सबके बारे जाना चाहते हैं. नासा ने इससे पहले भी 90 के दशक में एक्सोप्लैनेट ढूंढ चुका है.

5000 दुनिया में रहते हैं एलियंस

नासा ने बताया कि साल 2019 में 4000 एक्सोप्लैनेट ढूंढ लिए थे और अब ये संख्या 5000 तक पहुंच चुकी है. दुनिया भर के वैज्ञानिक ऐसी दुनिया में जानना चाहते हैं कि ये बसने लायक है या नहीं. हाल में जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोप के ज़रिये इन ग्रहों के बारे में और जानकारी हासिल की जा रही है. इससे पहले स्पिट्ज़र स्पेस टेलिस्कोप, केपलर स्पेस टेलिस्कोप और ट्रांजिटिग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट के ज़रिये हज़ारों नई दुनिया ढूंढी जा चुकी है.

