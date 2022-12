नासा ने निकाली 'बिस्तर पर पड़े रहने' की नौकरी, 2 महीने बाद चुने गए लोगों को मिले लाखों रुपये!

NASA Recruits Volunteers for Lying in Bed: कई बार हम सोचते हैं अगर कोई आपको नौकरी पर रखे, जहां काम नहीं करना हो और सिर्फ बिस्तर पर लेटे रहना हो. वैसे तो ऐसी नौकरियां भी हैं, जहां बिस्तर पर लेटकर टीवी देखने का काम होता है लेकिन स्पेस एजेंसी नासा (NASA Recruits Volunteers to Spend Months in Bed) ऐसी जॉब ऑफर करती है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बिस्तर पर लेटे रहना है. दिलचस्प बात ये है कि इसके लिए पैसे भी ऑफर किए जाते हैं, वो भी लाखों में.

नासा ने आर्टिफिशियल ग्रैविटी पर रिसर्च किया था, जिसके लिए उन्होंने कुछ लोगों की भर्ती की थी, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ बिस्तर पर लेटे रहना था. उनको 2 महीने तक इस काम के लिए रखा गया था और नासा उन पर लगातार निगरानी रख रही थी. जब उनकी अवधि पूरी हो गई तो उन्हें बिस्तर पर लगातार लेटे रहने के लिए 18500 अमेरिकन डॉलर यानि 14.8 लाख रुपये बतौर सैलरी दिए गए.

इतना भी आसान नहीं है ‘आराम’

सुनने में ये आपको आकर्षक लग सकता है कि इन एक्सपेरिमेंट में चुने गए 24 लोगों ने 60 दिन लेटकर बिताए थे, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था. इस दौरान उन्हें खाना और आराम की सारी गतिविधियां लेटे हुए ही करनी थीं. 2 महीने तक 24 घंटे बिस्तर पर सीधे लेटे रहना काफी मुश्किल काम था क्योंि इस दौरान वैज्ञानिक उन बदलावों का अध्ययन कर रहे थे, जो अंतरिक्ष उड़ान के दौरान एंटी ग्रैविटी की वजह से एस्ट्रोनॉट्स के शरीर में होते हैं. लेटे रहने हुए अपने सिर को 6 डिग्री नीचे झुकाकर रखना होता है. ऐसा खाने से लेकर टॉयलेट तक के दौरान किए रहना होता है. ऐसे में ऐसे लोगों को ही चुना जाता है, जिनकी मानसिक स्थिति इतने लंबे समय तक बिस्तर में रहने की हो.

अंग बेचकर भी कमाए जाते हैं पैसे

मनोवैज्ञानिक और अंतरिक्ष संबंधी स्टडी के लिए एनरोल होने के अलावा शरीर के अंगों को दान करके भी विज्ञान की प्रगति में योगदान किया जाता है. रिसर्च संस्थाएं ब्लड प्लाज़्मा भी खरीदती हैं, जिसे 50 डॉलर यानि 4000 रुपये में बेचा जा सकता है. इसका इस्तेमाल बीमारियों के इलाज में रिसर्च के लिए होता है. इसके अलावा अपने एग्स डोनेट करके भी 6-11 लाख रुपये तक कमाए जा सकते हैं. इसका इस्तेमाल भी रिसर्च के लिए होता है. इसके अलावा स्पर्म डोनेशन और बोन मैरो डोनेशन भी किया जाता है, जो मेडिकल रिसर्च में इस्तेमाल होते हैं. विज्ञान की मदद के लिए मृत शरीर को भी दान किया जा सकता है, जिसका इस्तेमाल रिसर्च के लिए होता है और फिर उसके अंतिम संस्कार का खर्च भी खरीदने वाली संस्था ही करती है.

