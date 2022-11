अब वो दिन दूर नहीं जब चांद पर लंबे वक्त तक रहेगा इंसान, नासा ने किया दावा

Orion Lunar Spacecraft Programme: ज़रा सोचिए कैसा होगा वो लम्हा जब हम और आप चांद पर रहने लगें. चंद्रमा से अपने ग्रह को देखना वास्तव में एक लुभावना अनुभव होगा. खैर नासा के एक अधिकारी ने दावा किया है कि ये अनमोल लम्हा इस दशक के आखिर तक संभव हो सकता है. अमेरिकी एजेंसी के ओरियन लूनर अंतरिक्ष यान कार्यक्रम के प्रमुख हावर्ड हू ने कहा कि इंसान 2030 से पहले चंद्रमा पर लंबे समय तक मौजूद रहने में सक्षम हो सकता है. इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों का चंद्रमा पर घर होगा. हॉवर्ड के मुताबिक, एस्ट्रोनॉट्स को काम में मदद करने के लिए चांद पर चारों तरफ रोवर्स होंगे.

बीबीसी से बात करते हुए हावर्ड ने कहा, ‘निश्चित रूप से, इस दशक में, हम लोगों को वहां लंबे समय के लिए रहने वाले हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम कितने समय तक सतह पर रहेंगे. उनके रहने की वहां जगह होगी. उनके पास जमीन पर रोवर्स होंगे.’ हॉवर्ड ने इस मिशन को बेहद अहम बताया है. उन्होंने कहा कि ये मिशन न सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए है.

LIVE NOW: The @NASA_Orion spacecraft is performing its first powered lunar flyby.

Orion will make its closest approach to the lunar surface during the #Artemis I mission – approximately 80 miles – at 7:57am ET (12:57 UTC). https://t.co/rO5HBPx0Ec

— NASA (@NASA) November 21, 2022