कुत्ते के भौंकने पर पड़ोसी ने भेज दिया धमकी भरा नोटिस, चुपचाप रहकर घर की सुरक्षा करने की चेतावनी दी

किसी भी जानवर के पास अपनी बात बताने और किसी परेशानी का संदेश देने का एक ही ज़रिया है उनकी बोली. अब वो चाहे जैसी हो. कोई जानवर धीरे तो कई तेज़ बोलता है. कोई कम तो कोई बहुत ज्यादा आवाज़ करता है. मगर अब उन बेजुबानों पर बैन लगा दिया जाए तो सोचिए वो क्या करेंगे. मगर कोई है जिसे कुत्तों के भौंकने पर आपत्ति है.

कुत्ते इंसानों के सबसे अच्छे दोस्त और सबसे ज्यादा पाले जाने वाले जानवरों में से एक होते हैं. कुत्ते भौंकते हैं तो हम आप सुरक्षित रहते हैं. किसी खतरे को भांपकर वो इतनी आवाज़ करते हैं की लोग सतर्क हो जाते हैं. कुत्तों के भौंकने के अलग-अलग तरीकों में आने वाले खतरे, किसी परेशानी और उनके प्यार जताने का तरीका सबकुछ छिपा होता है. मगर इस पर आपत्ति भला किसे बर्दाश्त हो सकती है. रेडिट (Reddit) पर एक यूज़र ने कुछ ऐसे ही सवाल खड़े किए हैं जहां एक पड़ोसी ने उसके कुत्ते के भौंकने पर नोटिस भेज दिया.

वफादार डॉग को मिली न भौंकने की धमकी

कुत्ते प्यारे, वफादार और स्वामी भक्त जानवर होते हैं. यही वजह है कि ज्यादातर लोग इसे पालना पसंद करते हैं. कुत्ते पालने वाले लोग तो इसे अपने बच्चे की तरह प्यार और देखभाल करते हैं. यहां तक की पालतू कुत्ते को कुत्ता कह देने पर भी लोग नाराज़ हो जाते हैं. ऐसे में एक पड़ोसी ने उस पालतू के भौंकने पर सख्त आपत्ति जताई (Strong objection to puppy barking) और गंभीर चेतावनी दे डाली, इतना ही नहीं उसने धमकी भरा एक नोट उसके घर पर भेज दिया (Threatening note will be sent to his house) जिसमें लिखा था- “यदि आप अपने कुत्ते के भौंकने पर नियंत्रण नहीं रखते हैं तो आपके कुत्ते के साथ कुछ बुरा होने वाला है.” (“Something bad is going to happen to your dog if you don’t get it’s barking under control.”)

कुत्ते की वफादारी के आगे सब बर्दाश्त है

पड़ोसी द्वारा दिए गए धमकी भरे नोट के बाद डॉग ओनर का गुस्सा फूट पड़ा (Dog owner’s anger erupted after the threatening note.). उसका पालतू डॉग तो बहुत छोटा और प्यारा पप्पी है. फिर उससे पड़ोसियों को दिक्कत होने लगी तो बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई. फिर भी उसने Reddit पर लोगों से इस बारे में राय जाननी चाही और पड़ोसी के धमकी वाला वाकया रेडिट पर साझा किया जहां उसे कई लोगों की अलग-अलग राय देखने को मिली. कई लोगों ने इसे गलत कहा तो कुछ लोगों की राय थी की पालतू जानवरों के प्रेम करने वालों को इससे कभी प्रॉब्लम नहीं होती मगर जो लोग इसे पसंद नहीं करते उन्हें किसी भी कुत्ते का लगातार भौंकना इरिटेट कर सकता है. इससे नाराज़ होने वाली कोई बात नहीं. वहीं डॉग ओनर के मुताबिक जो लोग अपने Pet से प्यार करते हैं उसकी वफादारी और प्यार के आगे उन्हें कोई दिक्कत नज़र ही नहीं आती.

