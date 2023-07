कमाल का हुनर, 25 सेकंड में हाथों के बल उतर गया 75 सीढ़ियां, बना विश्व रिकॉर्ड

दुनिया में कई लोगों के पास कमाल का हुनर है. जब हम उनके बारे में जानते हैं तो चक‍ित रह जाते हैं. आज हम आपको एक ऐसे ही शख्‍स के बारे में बताने जा रहे हैं. सोच‍िए सीढ़ियां उतरते समय हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन यह शख्‍स हाथों से सीढ़ियां उतरने में माह‍िर है. वह इतनी तेजी से यह काम करता है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्‍ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो गया.

गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक, यह कारनामा किया है नेपाल के रहने वाले हर‍ि चंद्र गिरी ने. उनकी उम्र महज 29 साल है लेकिन वह इतनी तेजी से हाथों के बल सीढ़ियां उतरते हैं कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे. हाल ही में उन्‍होंने हाथों के सहारे सबसे तेज 75 सीढ़ियां उतरने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है. हरि ने महज 25.03 सेकंड के भीतर यह कारनामा किया और गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया.

New record: Fastest time to descend 75 stairs on the hands – 25.03 seconds by Hari Chandra Giri (Nepal)

Hari has been practicing the skills of walking on his hands since he was eight years old… pic.twitter.com/4pG2G6cTEk

