बेशर्म चीन- 2019 में ही बना लिया था कोरोना वैक्सीन! इलाज ढूंढने के बाद दुनिया में फैलाई थी मौत

2019 में दुनिया बेहद आराम से चल रही थी कि अचानक कोरोना (Corona) नाम की महामारी ने पैर पसारने शुरू किये. इस महामारी की शुरुआत चीन से हुई और देखते ही देखते इसने दुनिया को पानी चपेट में ले लिया. चीन पर इस वायरस को जानबूझ कर दुनिया में फ़ैलाने का आरोप लगाया गया लेकिन चीन ने कभी इसे माना नहीं. अब अमेरिका के सीक्रेट सरकारी अधिकारी ने खुलासा किया है कि चीन काफी समय से वायरस बना रहा था. सबसे हैरानी की बात ये है कि चीन ने इसकी वैक्सीन (Corona Vaccine) बनाने के बाद इसे दुनिया में फैलाया ताकि वो सबसे पहले सुरक्षित हो पाए.

अमेरिकी सरकार की इस नई रिपोर्ट के मुताबिक़, चीन ने दुनिया को तबाह करने की स्क्रिप्ट काफी पहले लिख दी थी. उसने महामारी के लिए वायरस को तैयार किया और जानते हुए इसे दुनिया में फैलाया. अभी भी चीन इस वायरस को लेकर काफी बातें छिपाई है. अमेरिकी सरकार के चीनी एडवाइजर माइल्स यू (Chinese Advicer Miles Yu) ने बताया कि महामारी की शुरुआत में उसने कुछ हैरान करने वाली बातें सुनी. माइल्स ने पहले चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ़ वायरलॉजी रिकार्ड्स (Wuhan Institute Of Virology) को खंगाला लेकिन पाया कि वहां कोई ख़ास जानकारी नहीं थी. इसके बाद उन्होंने संस्थान के स्टाफ के रिकार्ड्स को खंगाला और फिर कई चौंकाने वाली बातें माइल्स को पता चली.

वुहान के लैब में वायरस बनाई गई और उसे वही से फैलाया गया

किताब में किया खुलासा

माइल्स ने अपनी जांच में जो भी पाया, उसे शर्री मार्कसन के साथ शेयर किया. जिसके आधार पर शर्री ने अपनी नई किताब What Really Happened in Wuhan लिखी. इस किताब में कई सनसनीखेज खुलासे किये थे. शर्री की किताब 28 सितंबर को पब्लिश हुई जिसमें कई राज सामने आए. इसमें शर्री ने लिखा कि शहर के बीचोबीच ये वायरस तैयार किया गया और फिर जानते हुए इसे फैलाया गया. वायरलॉजी लैब में ही इसे बनाया गया. जितने डॉक्युमेंट्स थे, जिसमें इसे बनाने की डिटेल्स थी, उन्हें गायब कर दिया गया. इससे ये साफ़ है कि चीन ने साजिश के तहत इस वायरस को बनाया था.

इतने साल के बाद भी चीन ने वायरस को लेकर कई बातें दुनिया से छिपा रखी है

पहले ही बना ली थी वैक्सीन

किताब में शर्री ने बताया कि चीन ने इस वायरस को फैलाने से पहले ही इसकी वैक्सीन तैयार कर ली थी. जनवरी 2020 में डॉ फॉसी ने चीन को रेमडेसिविर सैंपल सौंपे थे ताकि वहां के लोगों की जान बचाई जा सके. चीन ने कुछ ही दिनों में इस दवाई पर पेटेंट फ़ाइल किया. इससे ये साफ़ है कि जब दुनिया में कोरोना पांव पसारना शुरू कर रहा था तब चीन ने इसके इलाज को भी ढूंढ लिया था. इसका मतलब है कि चीन को वायरस के असर और तोड़ का बहुत पहले से पता था. हालांकि, अभी तक चीन से इस आरोप पर कोई भी सफाई सामने नहीं आई है. लेकिन ये तो तय है कि अभी भी दुनिया को कोरोना से जुड़ी कई बातें मालूम नहीं है.