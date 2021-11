Trending: ट्विटर पर छाया कोरोना का नया वेरिएंट #Omicron, ठंड में घूमने के प्लान पर फिरा पानी

Coronavirus से बड़ा मानवता का दुश्मन आज तक नहीं देखा गया. जैसे ही इसके एक वेरिएंट को झेलकर लोग अपनी ज़िंदगी को वापस पटरी पर लाने लगते हैं, मानो दूसरा वेरिएंट हमें चुनौती देने खड़ा हो जाता है. एक बार फिर से कोरोना का खतरनाक ओमिक्रॉन वेरिएंट दस्तक देने लगा, सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई. मानो लोग अपना हौसला बनाए रखने के लिए इसका मज़ाक उड़ा रहे हैं.

भारत समेत पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सतर्क हो गई है. दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, हॉन्ग कॉन्ग, बेल्जियम और इज़राइल में मिले कोरोना के नए वेरिएंट ने पाबंदियों का दौर वापस ला दिया है. #omicron सोशल मीडिया पर जमकर ट्रेंड कर रहा है और हर कोई इस पर अपने तरीके से रिएक्शन दे रहा है.

Social Media पर मीम्स की आई बाढ़

ओमीक्रॉन वेरिएंट (Omicron B.1.1.529 Variant of Corona) को डेल्टा वेरिएंट से काफी तेज फैलने वाला और खतरनाक वेरिएटं समझा जा रहा है. वैक्सीन से भी इस वेरिएंट को रोकना मुश्किल साबित हो रहा है. फिर भी लोग इससे जुड़े जो मीम्स सर्कुलेट कर रहे हैं, वो देखकर आप हंसे बिना नहीं रह पाएंगे.

एक यूज़र ने तो लिखा है कि सर्दियों का प्लान बनाने से पहले ही कोरोना के नए वेरिएंट की एंट्री हो जाती है.

My plans for December versus New COVID variant https://t.co/GxLwtWOCpE — NonFactualCarReviews (@honestreviewsa) November 27, 2021



अमृता राव के जल लीजिए वाले मीम पर भी कोरोना का न्यू वेरिएंट लीजिए बन गया है.

एक अन्य यूज़र ने मीम शेयर किया गया है कि जैसे ही चीज़ें नॉर्मल होने लगती हैं, नया वेरिएंट हेलो करने को का जाता है.

लोगों ने इसकी तुलना मार्वल्स सीरीज़ के दुश्मन नंबर एक थेनॉस से भी कर डाली है. ये मीम्स लोगों को हंसा ज़रूर रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से कोरोना प्रोटोकॉल का डटकर पालन करने का वक्त आ गया है क्योंकि ओमिक्रॉन पहले के वेरिएंट्स से कहीं ज्यादा तेज़ रफ्तार से बढ़ रहा है.

