वैज्ञानिकों ने वजन घटाने का बताया आसान नुस्खा, नाश्ते में जमकर खाएं चॉकलेट, हो जाएंगे दुबले

अमेरिकन साइंटिस्ट्स ने 19 महिलाओं पर 2 हफ्ते शोध के बाद ये रिजल्ट्स जारी किये हैं

क्या आप भी लंबे समय से वेट लूज (How To Lose Weight Easily) करना चाहते हैं? क्या वजन घटाने के कई टिप्स एंड ट्रिक्स (Weight Loss Tips) आपके फेल हो चुके हैं? क्या अब आपने वेट कम करने की सारी उम्मीद छोड़ दी है? तो आपके लिए अच्छी खबर है. वैज्ञानिकों ने वजन कम करने का अब तक का ऐसा रास्ता बताया है कि उसे जानते ही आपके चहेरे पर मुस्कान आ जाएगी. News18Hindi

Last Updated : June 27, 2021, 08:44 IST









दुनिया के ज्यादातर लोगों में मोटापे (Obesity) की समस्या देखने को मिलती है. मोटापा कई बीमारियों की जड़ होता है. बावजूद इसके लोग अपनी फिटनेस (Fitness) पर ध्यान नहीं देते. खराब दिनचर्या, खाने की उटपटांग आदतें और अव्यवस्थित लाइफ की वजह से लोगों का वजन बढ़ जाता है. फिर शुरू होती है डायबिटीज (Diabetes) से लेकर ब्लड प्रेशर (Blood Pressure) तक की समस्या. जब हालत आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती तब लोगों की नींद जागती है और शुरू होती है क्रैश डायटिंग. यहां भी लोग शार्टकट निकालते हैं. लेकिन आखिरकार उन्हें कोई नतीजा नहीं मिलता और वो मोटापे के साथ ही कोम्प्रोमाईज़ कर लेते हैं.



अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो डायटिंग और वर्कआउट के बाद भी दुबले नहीं हो पा रहे हैं, तो आपके लिए ये बड़ी काम की खबर है. अक्सर लोग वजन घटाने के लिए अपनी फेवरिट चीजें खाना छोड़ देते हैं. इसमें सबसे ऊपर नाम आता है स्वीट्स का. इसमें चॉकलेट्स और मिठाइयां शामिल है. लेकिन अब एक नए रिसर्च में सामने आया है कि अगर लोग अपने नाश्ते में चॉकलेट शामिल करते हैं तो उनका वजन आसानी से घटने लगता है. दावा किया गया है कि चॉकलेट में कई ऐसे बेनिफिट्स हैं, वो वजन घटाने और फैट लॉस में मदद करते हैं.



खाली पेट करना है सेवन

द मिरर (The Mirror) में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, अगर सुबह में सबसे पहले एक चॉकलेट खाई जाए, तो वजन तेजी से घटने लगता है. ये रिसर्च की गई है ब्रिंघम एंड वीमेन हॉस्पिटल बॉस्टन, अमेरिका (Brigham and Women's Hospital in Boston, US) के द्वारा. रिसर्च में कुल 19 महिलाओं को जागने के एक घंटे के अंदर और सोने से एक घंटे पहले मिल्क चॉकलेट खाने को दिया जाता था. दो हफ्ते बाद जब उनका वजन किया गया तो वैज्ञानिकों ने पाया कि चॉकलेट खाने से उनका वजन बढ़ने की जगह घटने लगा. दरअसल, सुबह सबसे पहले चॉकलेट खाने से ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा घटती है और इससे फैट बर्न होता है.



वेट लूज का कारण है फ्लेवनॉल्स

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, कोको पाउडर में मौजूद फ्लेवनॉल्स की वजह से बॉडी फैट को घटाने लगती है. इसके साथ ही सही समय पर चॉकलेट खाने से नींद पर पड़ता है जिससे बॉडी का मेटाबोलिज्म स्ट्रांग होता है. इस ट्रायल में दो हफ्ते तक 19 महिलाएं अपनी पसंद की बाकी कई चीजें भी खा रही थीं. एक्सपर्ट्स के मुताबिक़, वेट लॉस के लिए आप क्या खा रहे हैं से भी ज्यादा जरुरी है कि आप क्या कब खा रहे हैं. खाने के समय पर भी कई सारी चीजें डिपेंड करती है. सुबह सबसे पहले चॉकलेट खाने से महिलाओं में पूरे दिन कम भूख लगते हुए देखा गया. साथ ही इसके कारण वो मीठा खाने के लिए क्रेव भी नहीं करती पाई गई. तो चलिए अगर आप भी वजन घटाना चाहती हैं तो दिन की शुरुआत चॉकलेट से करिये.