दुनिया में एक से एक जहरीले सांप हैं, जिनका काटा पानी भी नहीं मांगता. इनमें इतना जहर होता है कि पल भर में मौत की नींद सुला दें. आपने इनलैंड टाइपैन के बारे में सुना होगा. दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला यह सांप इतना खतरनाक होता है कि इसके जहर का छोटा सा हिस्‍सा भी कई लोगों को मौत दे सकता है. अब इसी ऑस्‍ट्रेल‍िया में एक और विषैले सांप की पहचान हुई है. आइए जानते हैं सांप की इस नई प्रजात‍ि के बारे में.

डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक, शोधकर्ताओं की एक टीम ने ऑस्‍ट्रेल‍िया के बाहरी इलाके में जहरीले सांप की इस नई प्रजात‍ि की पहचान की. मध्‍य ऑस्‍ट्रेल‍िया के सुदूर रेगिस्‍तानी इलाकों में पाया जाने वाला यह सांप अन्‍य सांपों से बिल्‍कुल अलग है.वैज्ञानिकों ने इसका नाम डेजर्ट व्हिप स्नेक (desert whip snake)रखा है. इसका साइंटिफ‍िक नाम डेमेंशिया सायनोचस्मा (Demansia Cyanochasma) है. दशकों तक इस प्रजाति के सांपों को इसी से मिलते जुलते अन्‍य प्रजात‍ि के सांपों के रूप में वर्गीकृत किया गया था. लेकिन अब रिसर्च से पता चला कि ये बिल्‍कुल अलग हैं.

सिर बहुत पतला, नुकीले दांत

दक्षिण ऑस्ट्रेलियाई संग्रहालय के शोधकर्ता मार्क हचिंसन, पर्थ के शोधकर्ता ब्रैड मैरीन, ब्रायन बुश और एडिलेड विश्वविद्यालय की टीम ने इसके टिशू की जांच की और तमाम जेनेटिक अंतर पाए, जिससे इसकी सटीक पहचान हो सकी. डॉ. हचिंसन ने बताया, डेजर्ट व्हिप स्नेक काफी जहरीले होते हैं, लेकिन इंसानों के लिए कोई खास खतरा नहीं हैं. इनकी लंबाई लगभग 70 सेंटीमीटर यानी 2.40 फुट के करीब होती है. आंखें काफी बड़ी-बड़ी और सिर बहुत पतला होता है. इनके नुकीले दांत आकार के हिसाब से बहुत छोटे होते हैं. देखने में यह सांप आपको काफी पतला नजर आएगा.

Happy #WorldSnakeDay , and say hello to Australia’s newest identified species: the Desert Whip Snake, Demansia cyanochasma 🐍 1/4 pic.twitter.com/G2Pxq2zhtl

— South Australian Museum (@SAMuseum) July 16, 2023