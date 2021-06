न ऑर्डर, न पेमेंट, महिला के घर हर रोज़ होती रही Amazon से डिलीवरी, जानिए पूरा मामला...

ऑनलाइन सामान ऑर्डर (Online Shopping) करने के बाद ही हम उसका बेसब्री से इंतजार करने लगते हैं. लगभग सभी के साथ ऐसा होता है. ऐसे में अगर कभी आपके घर बिना ऑर्डर किए ही रोज़ाना डिलीवरी (Delivery without Order) पहुंचने लगे तो आप क्या करेंगे? हो सकता है एक-दो बार ये आपको अच्छा भी लगे, लेकिन एक ही सामान रोज़ाना देखने के बाद आपको परेशानी होनी ही लगेगी. कुछ ऐसा ही हुआ न्यूयॉर्क (New York) में रहने वाली एक महिला के साथ. महिला के घर रोज़ाना Amazon की ओर से डिलीवरी पैकेट्स पहुंच रहे थे और वो समझ नहीं पा रही थी कि ये किसने भेजे हैंय़दुनिया की मशहूर ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियों (Online Shopping Site) में से एक Amazon की तरफ से पहुंच रहे सैकड़ों पैकेजेज़ से महिला का सर चकराने लगा. उसके घर एक ही दिन कई पैकेज पहुंच जाते थे. आलम ये था कि उसके घर का पोर्च और कई बार तो दरवाज़े के सामने भी इन बॉक्सेज़ का ढेर लग जाता था.न्यूयॉर्क में रहने वाली महिला का नाम जिलियन कन्नन (Jillian Cannan ) है. सीएनएन के मुताबिक महिला के घर 5 जून से रोज़ाना इस तरह की डिलीवरी पहुंच रही है. डिलीवरी ट्रक (Delivery without Order) आकर उसके घर के सामने बॉक्सेज़ का ढेर लगा देते हैं और इन पर कोई रिटर्न एंड्रेस नहीं होता है. पहले तो उसे लगा कि उसके बिज़नेस पार्टनर ने ये पैकेट उसके घर भेजे होंगे. हालांकि लगातार पहुंचने वाले इन पैकेट्स से तंग आकर महिला ने इसकी शिकायत भी की.महिला ने जब इस मामले की शिकायत Amazon के अधिकारियों से की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनके पास डिलीवरी के लिए यही पता दिया गया था. हालांकि बाद में इन पैकेट्स की डिलीवरी बंद कराई गई लेकिन जो पैकेट पहुंच चुके थे, उन्हें वापस नहीं लिया गया. महिला का कहना है कि जब उसने ये बॉक्स खोले तो इसमें हजारों की संख्या में सिलिकन सपोर्ट फ्रेम मिले. ये फ्रेम बड़ों और बच्चों दोनों के आकार में थे.महिला और उसके बिजनेस पार्टनर एक DIY क्रिएटिव स्टूडियो चलाते हैं. उन्होंने इस सिलिकन फ्रेम्स से DIY मास्क बनाकर स्थानीय अस्पतालों को डोनेट कर दिया. इसके अलावा उन्होंने Amazon से बात करके बाकी बचे हुए ऑर्डर्स को भी अस्पतालों में डोनेट करने के लिए कहा. हालांकि महिला को आखिर तक इस बात का पता नहीं चल सका कि ये ऑर्डर किसने और क्यों प्लेस किए.