अपने गंदे कपड़े बेचकर लाखों रुपए कमा रही है ये मॉडल, बदबूदार ब्रा की कीमत 18 हजार तो निकर 9 हजार

Marcelo Alonso के अंडरगार्मेंट्स भी फैंस हजारों रुपये देकर खुशी-खुशी खरीद लेते हैं. (Credit- Instagram)

कपड़े जितनी बार पहने गए होते हैं और जितने गंदे होते हैं, कीमत उतनी ही ज़्यादा लगती है. (Credit- Instagram)

Marcelo Alonso से एक फैन ने एक महीने चप्पल पहनने के बाद बेचने की मांग की, जिसे उन्होंने पूरा किया. (Credit- Instagram)

Instagram और TikTok पर मशहूर होने वाली हस्तियों (Instagram Influencer) के फैंस उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बनने के लिए बेताब रहते हैं. अमेरिका की ऐसी ही एक Instagram Star की उतरन (Used Clothes Selling) लाखों में बिक रही है. उसके गंदे और बदबूदार (Model Sells Smelly and Dirty Clothes) कपड़े खरीदने के लिए होड़ लग जाती है.Marcelo Alonso नाम की 41 साल की महिला यूं तो अच्छी खासी कमाई अपने मॉडलिंग करियर (Model Sells Smelly and Dirty Clothes) से करती है, फिर भी उसके Instagram पर अच्छे-खासे फॉलोअर्स हैं. ये फैंस उससे तरह-तरह की डिमांड्स रखते हैं, इनमें कुछ अजीबोगरीब रिक्वेस्ट (Weird Requests Of Fans) भी शामिल हैं- जैसे पहने हुए कपड़ों को उनके लिए बेचने की रिक्वेस्ट. सुनने में ये भले ही अजीब लगे, लेकिन मॉडल के गंदे कपड़ों को खरीदने के लिए ये फैंस हजारों-लाखों रुपये खर्च कर देते हैं.Marcelo Alonso बताती हैं कि फैंस उनसे अपने पहने हुए कपड़े बेचने की मांग करते हैं और इससे उनकी अच्छी-खासी कमाई (Weird Business) हो रही है. वे बताती हैं कि सैकड़ों लोगों की मांग पर उन्हें अपने कपड़े सेल के लिए डाले और ये तुरंत ही बिक गए. मार्सेलो (Marcelo Alonso) की एक पुरानी और बदबूदार ब्रा (Old Smelly Bra Sold for 18 Thousand) की कीमत उनके एक फैन ने 18 हजार रुपये में लगाई, जबकि उनकी गंदी निकर 9 हजार रुपये में खरीद ली गई.अजीब बात तो ये है कि कपड़े जितनी बार पहने गए और गंदे होते हैं, वे उतनी जल्दी बिक जाते हैं. उनके फैंस को उनके सेक्सी कपड़ों की बिक्री का जैसे इंतज़ार ही रहता है.41 साल की सुपरसेक्सी मॉडल के वो कपड़े सबसे ज्यादा डिमांड में रहते हैं, जो उसने लाइव चैट सेशंस में पहने हुए होते हैं, या फिर फोटोशूट के दौरान वे इसे पहनकर गई हों. अब तक उनकी सबसे अनोखी बिक्री ये थी कि उनके एक फैन ने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि वे एक चप्पल करीब महीने भर पहनने के बाद उन्हें बेच दें.वे इस बात पर काफी खुश हैं कि वे अपने फैन के लिए ये कर पाईं. हालांकि Marcelo Alonso मॉडलिंग के ज़रिये हर साल करीब डेढ़ करोड़ की कमाई कर लेती हैं, फिर उन्हें अपने फैंस के लिए इस्तेमाल किए हुए कपड़ों को बेचना अच्छा लगता हैये भी पढ़ें-