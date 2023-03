मां के गर्भ से निकलते ही चेहरे से चिपक गया नवजात, मम्मी से नहीं होना चाहता था अलग, क्यूट वीडियो जीत लेगा दिल

दुनिया की हर महिला के लिए मां बनने का अहसास सबसे ख़ास होता है. एक नई जिंदगी को अपने अंदर पालकर महिला इस दुनिया में लेकर आती है. 9 महीने महिला की बॉडी अलग-अलग स्थितियों से गुजरती है. कई तरह के बदलाव उसकी बॉडी में आते हैं. तब जाकर एक बच्चा इस दुनिया में आता है. बच्चे को पैदा करने में भी महिला को भीषण दर्द का सामना करना पड़ता है. ऐसा कहा जाता है कि बच्चे को जन्म देने के समय होने वाला दर्द बॉडी की कई हड्डियों को एक साथ टूटने के बराबर होता है.

मां और बच्चे के रिश्ते को दिखाता कई वीडियो अब तक आपने देखा होगा. लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर इस रिश्ते के नए आयाम को दिखाता वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक बच्चा जन्म के तुरंत बाद अपनी मां को छोड़ने से इंकार करता नजर आ रहा था. मां के गर्भ से तो डॉक्टर्स ने बच्चे को बाहर निकाल लिया. लेकिन वो कुछ इस तरह से अपनी मां से चिपक गया कि कोई भी किसी भी तरह से उसे अलग ही नहीं कर पाया.

डिलीवरी के तुरंत बाद का वीडियो

आमतौर पर डॉक्टर्स बच्चे की डिलीवरी के बाद उसकी सफाई करने के लिए ले कर चले जाते हैं. भारत में ज्यादातर ऐसा ही होता है. बच्चे की सफाई के बाद उसे घरवालों को दिया जाता है. आखिर में उसे मां के पास लाया जाता है. लेकिन विदेशों में ऐसा नहीं होता. वहां जन्म के तुरंत बाद सबसे पहले बच्चे और मां का स्किन टू स्किन स्पर्श करवाया जाता है. कहते हैं कि ऐसा करने से दोनों का संबंध मजबूत होता है. डिलीवरी के तुरंत बाद इस बच्चे को भी मां के पास लाया गया था.

The newborn baby who doesn’t want to leave his mother…

Aweeeeeeeee ❤️pic.twitter.com/U39puexcQJ

