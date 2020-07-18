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LIVE शो में गिरा एंकर का दांत, मुंह पर रखा हाथ और फिर... देखें Video

LIVE शो में गिरा एंकर का दांत, मुंह पर रखा हाथ और फिर... देखें Video
फोटो साभारः वीडियो ग्रैब/इंस्टाग्राम

इस वीडियो में एक महिला एंकर लाइव शो (Live Show) के दौरान न्यूज पढ़ रही है और अचानक से उसका एक दांत बाहर गिर जाता है. एंकर ने खुद अपने इंस्टाग्राम (Instagram) पर इस वीडियो को शेयर किया है.

  • News18Hindi
  • Last Updated: July 18, 2020, 12:18 PM IST
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नई दिल्ली. एक न्यूज एकंर (News Anchor) का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो को देखने के बाद हर कोई महिला एंकर के जज्बे को सलाम कर रहा है. दरअसल इस वीडियो में एक महिला एंकर लाइव शो (Live Show) के दौरान न्यूज पढ़ रही है और अचानक से उसका एक दांत बाहर गिर  (News Anchor Tooth falls out) जाता है. एंकर ने खुद अपने इंस्टाग्राम (Instagram) पर इस वीडियो को शेयर किया है. अरे ठहर जाइए इतनी जल्दबाजी नहीं है इससे पहले की आप अपने दिमाग को दौड़ाए हम आपको बता देते हैं कि ये वीडियो युक्रेन का है और इस महिला एंकर का नाम मारीचका पडल्को है. इस वीडियो को शेयर करते हुए एंकर ने लिखा है कि उनके करियर लाइफ में 20 साल में ऐसा पहली बार हुआ है.

उन्होंने आगे लिखा, 'जैसे ही मेरा दांत मुंह के बाहर गिरा मेरे सहयोगी ने कहा कि आह... तुम्हारा दांत गिर गया तभी मैंने हाथ लगाकर उसे नीचे गिरने से बचा लिया. अचानक से दांत गिरा उस दौरान लाइव न्यूज रिपोर्ट चल रही थी. ऐसे में मुझे शांत रहकर और बिना ओवर रिएक्ट करते हुए न्यूज पढ़ना था. फिर मैंने जैसे तैसे पूरे माहौल में खुद को संभाला और न्यूज पढ़ने लगी. देखिए ये Viral Video











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Нова "слава" прийшла звідки не чекали .... і підтримка теж😍. Так, в мене справді сьогодні під час прямого ефіру ТСН о 9:00 випала частина переднього зуба). Це, напевно, найкурйозніший мій досвід за двадцять років роботи ведучою. Прямий ефір тим і прекрасний, що завжди непередбачуваний. Так, в 2013 я вперше прямо в своєму ефірі побачила кадри затримання свого чоловіка😪 на протесті під Київрадою, а кілька років тому мою ногу під час випуску несподівано почала облизувати собака, що забігла зі студії @snidanok Цього разу моя колега @nata_goncharova мені написала, мовляв, "ти так зреагувала, ніби ти щодня губиш зуби😀". Ні, не щодня😁. Просто саме зараз я вирішила виправити ту прикрість, яка сталася понад десять тому. В мене в спальні стояв важкий металевий будильник і одного разу дуже зацікавив мою маленьку доньку. Вона схопила його з підвіконня і почала розмахувати "іграшкою" навколо сплячої мами. І щойно я позіхнула, як маленька весела ручка відбила мені половину зуба. Зараз зважилася нарешті на більш радикальний ремонт. Тільки була не дуже уважна до заборони свого стоматолога надкусувати їжу передніми зубами до закінчення лікування. Власне, тому сталося те, що сталося... Чесно кажучи, думала, що інцидент пройде непоміченим. Саме цей епізод свідомо не виклали на YouTube канал ТСН. Але ми недооцінили уважність наших глядачів. Блогерка @ekulka виклала це в своєму профілі, і .... понеслося по всіх виданнях, і не лише українських. В усій цій історії мене особисто вразила та кількість підтримки, яку я отримала) - і в коментарях, і в особистих повідомленнях. Друзі, велике Вам спасибі❤️))). В будь-якій ситуації зберігаємо спокій💪 Завтра вранці побачимось📺 в @tsnua


A post shared by Марічка Падалко (@marichkapadalko) on






अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक कैसे दांत गिर सकता है. तो हम आपको बता देते हैं कि एंकर ने पोस्ट में इस बात को स्पष्ट किया है कि उनका ये दांत 10 साल पहले ही टूट गया था. 10 साल पहले एंकर की बेटी अलार्म घड़ी से खेलते-खेलते उनके मुंह पर मार दी थी, जिससे उनका दांत टूट गया था. जी हां सही पकड़ा आपने ये दांत नकली ही था.

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एंकर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो को लोग खूब पसंद कर रहे हैं. एक यूजर ने इस वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा, आप बेहद खास और शानदार है.
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