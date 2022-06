अखबार बेचने वाले का खुराफाती दिमाग, झट से जान लेता है क्रेडिट कार्ड का सिक्योरिटी कोड, बनाई है फॉर्मूला बुक !

Argentina Hi Tech Thief : चोरों की शातिर दिमागी का कोई तोड़ नहीं. उसमें भी कई बार कुछ क्रिमिनल और चोर इतने तेज़ दिमाग के होते हैं कि उनकी हरकतें सुनकर कोई भी हक्का-बक्का रह जाए. कुछ ऐसा ही हुआ अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में. यहां एक अखबार बेचने वाले हॉकर के पास ऐसी फॉर्मूला बुक (Algorithm to Crack Security of Credit Card) मिली, जिसमें उसने किसी भी क्रेडिट कार्ड का सिक्योरिटी कोड हासिल करने के लिए फॉर्मूला लिख रखा था.

ब्यूनस आयर्स के विला मादेरो में रहने वाले एक 56 साल के अखबार बेचने वाले पर आरोप है कि उसने कई लोगों के क्रेडिट कार्ड से अच्छी-खासी शॉपिग कर डाली. ऐसे में सवाल ये उठा कि इस शख्स को भला CVC (Card Verification Code) कहां से मिलता होगा, जो कार्ड से पैसे पे करने के लिए बेहद ज़रूरी है.

खड़े-खड़े हैक कर लेता था कार्ड

ब्यूनस आयर्स में जब पुलिस को लगातार क्रेडिट कार्ड के जरिये हो रही इस तरह की लूट का पता चला तो पुलिस को लगा कि ये चोरियां किसी गैंग की ओर से की जा रही हैं. उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये किसी 56 साल के आदमी का काम हो सकता है. ये शख्स एक न्यूज़पेपर स्टैंड चलाता था. वो वहीं से क्रेडिट कार्ड चुराकर ऑनलाइन परचेज़िंग करता था. उसने एक छोटी नोटबुक बना रखी थी, जिसमें उसने क्रेडिट कार्ड का सिक्योरिटी कोड पता करने के लिए फॉर्मूला लिख रखा था. Fernando Falsetti नाम के शख्स के पास इस बुक में लिए फॉर्मूले देख पुलिस भी दंग रह गई.

30 पेज में थी अर्जेंटीना के बैंक्स की कुंडली

शख्स के पास पुलिस को कुल 30 पेज के नोट्स मिले, जिसमें फालसेटी ने अर्जेंटीना के बैंक से मिलने वाले कार्ड नंबर और उसे क्रैक करने के कैलकुलेशन लिख रखे थे. यहीं से पुलिस को उसके न्यूज़पेपर सेल्समैन होने पर संदेह हुआ. बाद में पता चला कि दरअसल फर्नैंडो एक कम्प्यूटर इंजीनियर रहा है, जिसने किसी वजह से अपना पेशा बदला था. दिलचस्प ये था कि उसने अपनी चोरी से जुड़े सारे सबूत घर में रखे हुए थे और छिपाए नहीं थे. पुलिस भी इस शख्स का तेज़ दिमाग देखकर हैरान रह गई. फिलहाल उसके खिलाफ जांच जारी है.

