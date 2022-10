डिलीवरी बॉय नहीं अब Pizza ऑर्डर करने पर घर आएगा रोबोट, कनाडा में हुई टेक्नोलॉजी की शुरुआत

फूड डिलीवरी कंपनीज ने टेक्नोलॉजी के सहारे लोगों की बहुत मदद की. सिर्फ एक क्लिक के जरिए लोगों को घर बैठे मनपसंद खाना मिलने लगा. अब इस सर्विस को नित नए आयाम मिलते जा रहे हैं. ऑनलाइन सर्विस देने वाली हर कंपनी एक के बाद एक नई टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है. ताकि लोगों को बेहतर से बेहतर सर्विस दी जा सके और काम आसान हो. इस क्षेत्र में पहले तो हर जरूरतमंद को काम मिला और डिलिवरी बॉय और गर्ल बनकर ज़रूरतमंद लोगों ने फूड ऑर्डर करने वालों की पेट की जरूरत को वक्त पर पूरा किया. लेकिन अब उनकी जगह रोबोट लेने वाला है.

21 वीं सदी में टेक्नोलॉजी बेहद महत्वपूर्ण हो गई है. उसके बिना जीवन की कल्पना बेमानी लगने लगी है. शायद ही कोई इंसान ऐसा होगा जो जीरो टेक्नोलॉजी के साथ जी रहा होगा. अपनी भूख को ही ले लीजिये. जैसे ही भूख सताती है लोग फ़ोन उठाते हैं. और ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर लेते हैं. जो आधे घंटे में एक डिलिवरी बॉय लेकर हमारे दरवाजे पर खड़ा मिलता है. लेकिन अब जल्द ही इसमें बड़ा बदलाव होने वाला है. Pizza Hut जैसी नामी कंपनी ने इंसान नहीं बल्कि रोबोट के सहारे पिज्जा डिलीवरी के ट्रायल की शुरुआत कर दी है.

अब रोबोट घर-घर पहुंचाएगा पिज्जा

पहले ये बात सिर्फ कल्पना का हिस्सा थी कि रोबोट जल्द ही इंसानों की जगह ले लेंगे. वो मशीन इंसानों का रोज़गार बंद कर देगी. लेकिन अब ये बात धीरे धीरे हकीकत में तब्दील होती नजर आ रही है. पिज्जा हट ने कनाडा में रोबोटिक सर्विसेज का ट्रायल शुरू कर दिया है. जिसके लिए सर्व रोबॉटिक्स के साथ पार्टनरशिप कर दो हफ्तों तक रोबोट के ज़रिए घर-घर जाकर पिज्जा डिलीवरी की शुरुआत की. बाकी जगहों पर भी जल्द ही रोबोटिक सर्विसेज का ट्रायल शुरू किया जाएगा. फिलहाल इसकी शुरुआत वैंकुवर से की गई.

No One OutDelivers The Hut! After decades of delivering to your homes, robots can now deliver food to your door in select Vancouver areas. pic.twitter.com/VuG4txn2zs

— Pizza Hut Canada (@PizzaHutCanada) September 26, 2022