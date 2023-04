अब तक हमने सुना था कि मह‍िलाओं की हड्ड‍ियां पुरुषों की तुलना में कमजोर होती हैं. छोटी तथा पतली होती हैं. क्‍योंकि उम्र बढ़ने पर एस्ट्रोजन का स्तर कम होने लगता है. यह एक आवश्यक हार्मोन होता है जो हड्डियों की रक्षा करता है. लेकिन एक प्रोफेसर ने चौंकाने वाला दावा किया है. उनका कहना है कि मह‍िलाओं की हड्ड‍ियां पुरुषों से कमजोर नहीं होतीं. इसके पीछे उन्‍होंने तर्क भी दिए हैं. हालांकि, इस अजीबोगरीब दावे को लेकर उन्‍हें ट्रोल किया जा रहा है.

पिट्सबर्ग विश्वविद्यालय में एंथ्रोपोलॉजी की प्रोफेसर गैबी ईयरवुड (Gabby Yearwood)ने यह दावा किया. हालांकि, जब वह बात कर रही थीं तब वहां मौजूद सभी स्‍टूडेंट हंस पड़े क्‍योंकि उन्‍हें भी यही बताया गया था कि दोनों की हड्ड‍ियों में काफी अंतर होता है. ईयरवुड जानी मानी प्रोफेसर हैं और उन्‍होंने नस्‍लवाद, मैस्‍क्‍यूल‍िनिटी, जेंडर और ब्‍लैक फेमिनिज्‍म पर काफी लंबा रिसर्च किया है. उनकी किताबें पूरी दुनिया में मशहूर हैं.

When @Riley_Gaines_ asked University of Pittsburgh professor Gabby Yearwood if an archeologist could differentiate between two sets of bones as male and female, Professor Yearwood. who calls himself the “expert in the room,” answers “no” to which the entire audience laughed. pic.twitter.com/Ecxs1NMDTr

— Independent Women’s Forum (@IWF) March 30, 2023