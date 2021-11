Amazing : सदियों से बह रहा है तिलस्मी झरना, विज्ञान भी नहीं सुलझा पाया पाताल से आते पानी का राज़

विज्ञान भले ही प्रगति के शिखर पर हो, लेकिन आज भी संसार में कुछ ऐसी कुदरती (Mysterious Spring in France) चीज़ें हैं, जिन्हें चमत्कार ((Natural Mysteries Around The World) ) ही माना जाता है. ऐसे ही अनसुलझे रहस्य के तौर पर फ्रांस के बरगंडी (France’s Burgundy region) राज्य में सदियों से बह रहा है – फॉसे डियोनी स्प्रिंग (Fosse Dionne spring).ऐसा नहीं है कि इसके सोर्स को ढूंढने की कोशिश नहीं हुई, लेकिन आज तक ये बात कोई नहीं जान पाया कि झरने में आखिर पानी आता कहां से है?

फॉसे डियोनी स्प्रिंग (Fosse Dionne spring) में धरती के नीचे से लगातार पानी आता रहता है. कई बार इस रहस्य को जानने की कोशिश की गई कि आखिर झरने में लगातार पानी कहां से आ रहा है, लेकिन कभी कोई इसकी थाह नहीं लगा पाया. हैरानी की बात ये है कि झरने का सोर्स नहीं पता है, फिर भी इसमें पानी की कभी कोई कमी नहीं होती.

कुदरत का चमत्कार है अंडरग्राउंड सोर्स

झरना टोनेरे नाम के शहर में स्थित है. ये हर सेकेंड कम से कम 300 लीटर पानी बाहर की ओर फेंकता है, जो काफी ज्यादा है. अगर बारिश ज्यादा हुई हो, तो झरने का पानी 3000 लीटर प्रति सेकेंड तक भी पहुंच जाता है. इस पानी को रोमन लोग पीने के लिए इस्तेमाल करते थे, जबकि 17वीं सदी में लोग इससे नहाते थे. 18वीं सदी में लोगों ने जब इस झरने की थाह लगाने की कोशिश की, तो उन्हें पता चला कि गोल हौज की तहलटी ही नहीं है. धरती से फूट रहे इस झरने का सोर्स जानने के लिए कई बार कोशिश की गई, लेकिन कोई इसमें सफल नहीं हो पाया.

धरती से फूट रहे इस झरने का सोर्स जानने के लिए कई बार कोशिश की गई, लेकिन कोई इसमें सफल नहीं हो पाया. (Credit- Pixabay)

जो ढूंढने गया, वापस नहीं लौटा

बताते हैं कि फॉसे डियोनी स्प्रिंग (Fosse Dionne spring) के जलस्रोत को ढूंढने की कोशिश 17वीं सदी से ही हो रही है. इसे ढूंढने गए ज्यादातर लोगों की मौत हो गई, जिसकी वजह से ये जगह और भी रहस्यमयी मानी जाने लगी. कई लोग कहते हैं कि इसमें दूसरी दुनिया से पानी आता है और वो जगह सांपों का घर है. 1974 दो गोताखोरों ने इसका स्रोत ढूंढना चाहा, तो वे इसमें खोकर मर गए. 1996 में फिर कोशिश हुई, तो एक और गोताखोर की मौत हो गई. कुछ साल पहले एक बार फिर एक गोताखोर ने कोशिश की, तो वो आधे रास्ते से लौट आया.

