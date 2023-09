Ryugyong Hotel News: एक होटल जिसको बनाने में 16 हजार करोड़ रुपये से अधिक खर्च किया गया. लेकिन उस होटल के बारे में हैरान कर देने वाली बात यह है कि वह 25 साल से अधिक समय बाद भी खोला नहीं गया. उस होटल में आज तक एक भी गेस्ट नहीं आया. अब उस होटल का इस्तेमाल प्रचार के लिए एक विशाल टेलीविजन स्क्रीन के रूप में किया जाता है. इसका नाम रयुगयोंग होटल है.

कहां स्थित है रयुगयोंग होटल?: डेलीस्टार की रिपोर्ट के अनुसार, रयुगयोंग होटल नॉर्थ कोरिया के राजधानी प्योंगयांग में स्थित है. यह होटल नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग-उन के आलीशान घर से लगभग 12 मील (19.3 किलोमीटर) की दूरी पर है. गंगनचुंबी इस होटल की ऊंचाई 1082 फीट है. जिसमें 3000 कमरे बनाने की प्लानिंग थी. इस होटल का मकसद आर्थिक और राजनीतिक ताकत का प्रतीक होना था, लेकिन 25 सालों से अधिक समय से यह खाली पड़ा हुआ है. अब इसे ‘होटल ऑफ डूम’ का उपनाम दिया गया है.

